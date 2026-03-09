Aumentó el combustible de Shell: cuánto cuesta llenar el tanque
La suba es entre un 2,5 y un 7%
La decisión fue oficializada mediante el Decreto 116/2026, publicado en el Boletín Oficial. Allí se estableció aplicar solo una parte de los aumentos pendientes y postergar el resto para abril para evitar un mayor impacto inflacionario.
De esta forma, se modificó lo previsto por el Decreto 617/2025, que había dispuesto que todos los incrementos se aplicaran desde comienzos de marzo.
Nuevos precios de Shell
Los valores actuales en los surtidores son los siguientes:
·
Nafta Súper: $1.833 (antes $1.788)
·
Nafta V-Power: $2.034 (sin cambios)
·
Evolux Diesel: $1.975 (antes $1.844)
·
V-Power Diesel: $2.148 (antes $2.082)
Los incrementos varían según el tipo de combustible y oscilan aproximadamente entre el 2,5% y el 7%. Fuente: El Once
