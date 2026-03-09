Nogoyá Times

    Aumentó el combustible de Shell: cuánto cuesta llenar el tanque

    La suba es entre un 2,5 y un 7%

    Tras el aumento en los combustibles, se relevó los nuevos precios de Shell. Con los valores actualizados, calculó cuánto cuesta llenar el tanque según distintos tipos de vehículos.
    Tras un nuevo ajuste en los combustibles, aumentaron los precios en estaciones de servicio y el impacto ya se refleja en los surtidores. Cuánto cuesta llenar el tanque según distintos tipos de vehículos.El incremento se debe a una actualización parcial de los impuestos que se aplican sobre los combustibles, medida dispuesta por el Gobierno nacional. La suba alcanza tanto a las naftas como al gasoil.

    La decisión fue oficializada mediante el Decreto 116/2026, publicado en el Boletín Oficial. Allí se estableció aplicar solo una parte de los aumentos pendientes y postergar el resto para abril para evitar un mayor impacto inflacionario.

     

    De esta forma, se modificó lo previsto por el Decreto 617/2025, que había dispuesto que todos los incrementos se aplicaran desde comienzos de marzo.

    Nuevos precios de Shell

    Los valores actuales en los surtidores son los siguientes:

    Nafta Súper: $1.833 (antes $1.788)

    Nafta V-Power: $2.034 (sin cambios)

    Evolux Diesel: $1.975 (antes $1.844)

    V-Power Diesel: $2.148 (antes $2.082)

    Los incrementos varían según el tipo de combustible y oscilan aproximadamente entre el 2,5% y el 7%. Fuente: El Once

