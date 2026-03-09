Inflación, Justicia y reelección: las definiciones de Javier Milei

Durante la charla, Milei también elogió la figura del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, destacando su experiencia y conocimiento del sistema judicial. “Es falso que va a salvar a Tapia y a Toviggino”, sostuvo el presidente en relación a los casos que involucran a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). “Si son culpables, que paguen”, subrayó.

El mandatario también explicó que su prioridad es resolver las más de 200 vacantes que hoy existen en la Justicia. “El objetivo es ganar mayor libertad en el Poder Judicial y garantizar que los cargos se cubran con personas capaces de resolver, no de aprender en el camino”, indicó Milei, resaltando la importancia de la eficiencia en la administración de justicia.

Confrontación con el kirchnerismo

Milei retomó la tensión con el kirchnerismo tras la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, calificando al sector político como “enemigos” que buscan destruir al país para mantener el poder. “No estoy dispuesto a que me lleven puesto, al kirchnerismo no le regalo un milímetro”, afirmó, diferenciándose del ex presidente Mauricio Macri: “A Macri se lo llevaron puesto; yo tengo un perfil más gladiador”.

El presidente aclaró que la confrontación no fue planeada, sino una reacción a las agresiones recibidas. En este marco, destacó que juzga a las personas por sus hechos y no por operaciones mediáticas. “No son adversarios, son enemigos porque son capaces de destruir a todos los argentinos para tener ellos el poder”, sostuvo.

Asimismo, Milei reafirmó su postura frente a la economía: “Si logramos bajar la inflación, hacemos crecer la economía y reducimos la pobreza, entonces la reelección es una posibilidad, pero no indefinida. En 2031 me voy a vivir a un campo y no me verán más”, aseguró.

Economía y reelección

Sobre la gestión económica, Milei señaló que el crecimiento del país se proyecta a tasas del 8% y que el riesgo país para 2027 se ubica en 200 puntos. Además, recordó los logros que le adjudica a su administración: “Sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza”.

El presidente abordó el cierre de la fábrica Fate y la pérdida de empleo de 920 trabajadores. Milei reconoció el dolor de los afectados y explicó que la apertura de importaciones busca evitar presiones indebidas de empresarios sobre su gobierno. “Los empresarios no pueden comprar favores que el político corrupto no tiene para vender”, expresó.

En relación a su hermana Karina Milei y las versiones sobre su influencia en el gobierno, el mandatario minimizó las críticas: “Me parece una tontería que digan que gobierna Karina. Tenemos un rumbo y podemos tener diferencias en cómo alcanzar las metas”.

Independencia judicial y Mahiques

Al referirse a la designación de Mahiques, Milei negó cualquier vínculo con la AFA y aseguró que su elección se basa en experiencia y capacidad para enfrentar los desafíos del ministerio de Justicia. “Falso que quiere salvar a alguien. Juzgo a la gente por sus hechos, no por lo que parece”, enfatizó.

Sobre la renuncia de Mariano Cúneo Libarona, el presidente destacó el desgaste que implica la función pública: “Bajó 14 kilos, no podía ver a su madre, a sus hijos, ni atender su salud. Esto demuestra la presión y el esfuerzo que requiere servir a los argentinos”, comentó en La Nación.

Política internacional y Medio Oriente

Milei reafirmó su alineamiento con la política exterior de Donald Trump frente a Irán y celebró la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, secuestrado en Venezuela. “Irán se comprometió a dejar de desarrollar armas nucleares y financiaba terroristas responsables de atentados en Argentina. Todo esto ha puesto al mundo en riesgo”, afirmó.

El presidente defendió su postura internacional y señaló que la liberación de Gallo fue posible gracias a la presión ejercida durante la transición en Venezuela y al compromiso de Estados Unidos. Además, destacó que nunca dejó de reclamar por la libertad del ciudadano argentino.

