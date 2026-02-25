Aumento en salarios del empleo doméstico: suba del 3% y bono de hasta $20.000

La recomposición salarial contempla un incremento del 1,5% sobre los salarios vigentes en febrero y un 1,5% adicional en marzo. Además, se estableció un bono extraordinario que se abonará en ambos meses y que variará de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas por semana.

Cómo será el bono y el esquema de aumentos

El bono extraordinario será de hasta $20.000 para quienes trabajen más de 16 horas semanales. En tanto, quienes cumplan hasta 12 horas semanales percibirán hasta $8.000, y aquellas personas que trabajen entre 12 y 16 horas recibirán hasta $11.500.

De esta manera, el incremento se compone de una actualización porcentual acumulativa y una suma fija no remunerativa, que busca aliviar el impacto de la inflación en el sector de casas particulares. El acuerdo alcanza a todas las categorías previstas en el régimen de empleo doméstico.

Desde el sector oficial señalaron que la medida apunta a sostener el poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores registrados, en un contexto de revisión periódica de los salarios del sector.

Salarios de febrero 2026 por categoría

En febrero, la primera categoría (supervisor/a) percibirá $3.953,99 por hora y $493.250,51 mensuales con retiro, y $4.317,86 por hora y $547.807,65 mensuales sin retiro.

En la segunda categoría (tareas específicas), los valores serán de $3.751,59 por hora y $459.265,69 mensuales con retiro; y $4.100,04 por hora y $509.632,55 mensuales sin retiro.

La tercera categoría (caseros/as), sin retiro, tendrá un salario de $3.546,66 por hora y $448.433,64 mensuales. En la cuarta categoría (cuidado de personas), se abonará $3.952,85 por hora y $448.433,64 mensuales con retiro; y $3.546,66 por hora y $498.106,74 mensuales sin retiro. En la quinta categoría (tareas generales), los montos serán de $3.546,66 por hora y $404.702,97 mensuales con retiro; y $3.298,88 por hora y $448.433,64 mensuales sin retiro.

Salarios de marzo 2026 actualizados

Con la aplicación del segundo tramo del 1,5%, en marzo la primera categoría cobrará $4.013,30 por hora y $500.649,26 mensuales con retiro; y $4.382,63 por hora y $556.024,76 mensuales sin retiro, publicó TN.

En la segunda categoría, los valores ascenderán a $3.807,87 por hora y $466.154,67 mensuales con retiro; y $4.161,54 por hora y $517.277,03 mensuales sin retiro.

La tercera categoría alcanzará $3.599,86 por hora y $455.160,14 mensuales. En la cuarta categoría, se pagará $4.012,14 por hora y $455.160,14 mensuales con retiro; y $3.599,86 por hora y $505.578,34 mensuales sin retiro. Finalmente, la quinta categoría percibirá $3.599,86 por hora y $410.773,52 mensuales con retiro; y $3.348,37 por hora y $455.160,14 mensuales sin retiro. Fuente: El Once

