Becas Progresar 2026: requisitos, inscripción y quiénes pueden cobrar el beneficio

El programa administrado por ANSES renueva su convocatoria este año y se espera que la inscripción se habilite entre marzo y abril. Está dirigido a estudiantes de nivel obligatorio y superior que cumplan con condiciones de edad e ingresos familiares establecidos por normativa vigente.

El programa Progresar vuelve a ponerse en marcha en 2026 como una de las principales herramientas de acompañamiento económico para estudiantes de todo el país. La iniciativa, gestionada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se renueva cada año y, aunque todavía no se confirmó la fecha oficial, se prevé que la inscripción se habilite entre marzo y abril.

A la espera del anuncio formal del cronograma y de los montos actualizados, ya se conocen los requisitos generales y el procedimiento para anotarse de manera online a través de la plataforma Mi Argentina

Quiénes pueden acceder al beneficio

El esquema contempla distintas líneas. Por un lado, está la destinada a la finalización de la educación primaria y secundaria obligatoria. Por otro, la orientada a estudios terciarios, universitarios y la carrera de enfermería.

Para solicitar Progresar, los ingresos mensuales del grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. La normativa establece como excepción a quienes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco de la ley 13.478.

En cuanto a la edad, para el nivel obligatorio se admite a jóvenes entre 16 y 24 años cumplidos al cierre de la convocatoria. Además, es necesario ser argentino nativo o naturalizado; en caso de ser extranjero, contar con al menos dos años de residencia legal en el país y Documento Nacional de Identidad vigente.

Otro requisito central es mantener la condición de alumno regular y cumplir con el reglamento del programa, incluyendo el esquema de vacunación correspondiente.

Cómo realizar la inscripción

Una vez que se oficialicen las fechas, la gestión se realiza exclusivamente de forma digital. Es indispensable tener usuario activo en Mi Argentina y una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del solicitante o tutor.

El trámite se inicia ingresando al sitio argentina.gob.ar/progresar, seleccionando la línea correspondiente y completando el formulario con datos personales y académicos. Durante el año, se abona el 80 por ciento del monto mensual y el 20 restante se liquida tras la presentación de la documentación que acredita la regularidad escolar. Fuente: El Once

