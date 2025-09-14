Video: el rostro del papa Francisco en el cielo del Vaticano emocionó al mundo

Un evento sin precedentes en la Plaza San Pedro

El Vaticano vivió una noche inédita este sábado, cuando el rostro del papa Francisco en el cielo del Vaticano se iluminó gracias a un espectáculo de drones durante la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana. El evento, celebrado en la Plaza San Pedro, reunió a miles de fieles y turistas que fueron testigos de un show sin precedentes.

La imagen del pontífice, sonriente y suspendida en el cielo, fue el momento más conmovedor de la jornada. Además, los drones recrearon figuras icónicas como las manos de Dios y Adán del fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, generando un impacto visual que conmovió a los asistentes

El espectáculo estuvo acompañado por un despliegue musical internacional, transformando el corazón del catolicismo en un escenario de fraternidad, cultura y paz.

Karol G y Andrea Bocelli en un dúo inolvidable

La música fue otro de los ejes de la celebración. La cantante colombiana Karol G fue una de las más aclamadas de la noche, vestida con un traje negro elegante. Interpretó su éxito “Mientras me curo del cora” y compartió escenario con Andrea Bocelli en una emotiva versión de “Vivo por ella”, que recibió una ovación.

El tenor italiano, con la imponente Basílica de San Pedro como telón de fondo, aportó solemnidad a un show que mezcló modernidad tecnológica y tradición espiritual. Bocelli, referente mundial del canto lírico, fue uno de los artistas más celebrados por el público.

El concierto también incluyó las actuaciones de Pharrell Williams, quien hizo bailar a la multitud con “Happy”, y John Legend, que emocionó al piano con “Glory” y “Bridge Over Troubled Water”. La diversidad de estilos musicales reforzó el mensaje de unión en la diversidad.

Un mensaje global de fraternidad y paz

Más allá del despliegue artístico, la velada estuvo atravesada por llamados a la paz y a la fraternidad. A su vez, el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica de San Pedro, abrió el acto con un mensaje contundente: “No a la guerra, sí a la paz y a la fraternidad”.

El Premio Nobel de la Paz 2014, Kailash Satyarthi, advirtió que “el silencio ante las injusticias jamás conducirá a la paz”, mientras que Graça Machel, viuda de Nelson Mandela, recordó los conflictos que atraviesan naciones como Palestina, Sudán y Ucrania.

El evento cerró con un fuerte simbolismo: la unión entre música, tecnología y espiritualidad para enviar al mundo un mensaje de esperanza. Cabe recordar que el rostro del papa Francisco en el cielo del Vaticano quedó grabado en la memoria de quienes asistieron, como un gesto que trascendió las fronteras religiosas. (Con información de NA)