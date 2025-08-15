Billeteras virtuales suben tasas tras medidas del Gobierno: cuáles son las que más rinden

Rendimientos y diversidad de opciones

Las plataformas digitales ofrecen instrumentos como cuentas remuneradas con acreditación diaria de intereses y Fondos Comunes de Inversión (FCI), especialmente de money market o renta mixta. A diferencia del plazo fijo tradicional, que exige inmovilizar el capital por al menos 30 días, estas opciones permiten retirar los fondos en el día o, según el producto, en un plazo máximo de 48 horas.

La competencia por atraer depósitos llevó a varias fintech a actualizar sus tasas en la misma jornada, ofreciendo TNA que, traducidas a rendimientos mensuales, permiten a los usuarios cubrir o superar la inflación.

Tasas nominales anuales (TNA) a mediados de agosto:

Fiwind: 35% (hasta $750.000)

Cocos (FCI RM): 31,97%

Prex Argentina (FCI MM): 31,46%

Personal Pay (FCI MM): 31,43%

Mercado Pago: 30,5%

Ualá: 30% (hasta $1.500.000)

Claro Pay (FCI MM): 30,33%

Naranja X: 29% (hasta $800.000)

Astropay (FCI MM): 29,78%

IEB+ (FCI MM): 29,38%

N1U (FCI MM): 29,38%

LetsBit Finanzas (FCI MM): 29,16%

Brubank: 28% (hasta $750.000)

Lemon Cash (FCI MM): 27,53%

El caso de Fiwind destaca por superar el 35% de TNA, seguido por Cocos, Prex y Personal Pay, que sobrepasan el 31%. Mercado Pago y Ualá mantienen su competencia directa con tasas cercanas al 30%.

Liquidez y condiciones de pago de intereses

Las cuentas remuneradas permiten a los usuarios generar intereses sin mover el capital a otro producto, con disponibilidad inmediata. Los FCI, en tanto, invierten en instrumentos de renta fija y plazos fijos, otorgando liquidez en plazos breves.

Cada billetera fija topes de saldo para pagar intereses: Ualá ($1.500.000), Naranja X ($800.000) y Brubank ($750.000) figuran entre las más utilizadas. Cuando se supera ese límite, el excedente no genera rendimiento, lo que llevó a muchos usuarios a diversificar en distintas aplicaciones.

Comparativa con plazos fijos

En paralelo, el ranking de plazos fijos de los principales bancos mostró una TNA máxima de 44% (Banco Nación) y mínima de 35%, con un promedio en torno al 40%. Si bien estos rendimientos superan a las billeteras virtuales, requieren inmovilizar los fondos por 30 días sin posibilidad de retiro anticipado.

La estrategia oficial de incentivar el ahorro en pesos apunta a frenar la dolarización de carteras y fortalecer el uso de instrumentos locales. Con el ajuste de tasas, las fintech y bancos reconfiguraron sus ofertas, ofreciendo alternativas que equilibran rendimiento y liquidez para proteger el poder adquisitivo. (Con información de Infobae)

