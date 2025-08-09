Boca empató 1 a 1 con Racing y prolongó su racha negativa en el Torneo Clausura

El Xeneize llegó a 12 encuentros sin victorias y extiende la peor racha adversa de su historia. Todavía no conoce la victoria en el campeonato argentino tras cuatro fechas (tres empates y una derrota) y se encuentra en las posiciones finales de la tabla. Hoy está fuera de la Copa Libertadores 2026.

La Academia, en cambio, no consiguió tres puntos claves como visitante que le sirvan como motivación de cara al cruce de octavos de final de la Copa Libertadores en la semana venidera.

El minuto a minuto del partido

42′ ST: Boca llega al empate de la mano de Milton Giménez, tras una gran jugada personal de Leandro Paredes.

¡¡EMPATA BOCA!! CENTRO DEL CAMPÉON DEL MUNDO Y CABEZAZO DE MILTON GIMÉNEZ PARA EL 1-1 ANTE RACING. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/75JF034xW3 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2025

37′ ST: Boca se tira al ataque y Racing aguanta como puede. Exequiel Zeballos, que reemplazó a Brian Aguirre, desbordó por izquierda y tiró un buen centro que no fue conectado por ningún compañero. Gabriel Rojas bajó a Alarcón y le dio un buen tiro libre al local (además, fue amonestado).

33’ ST: Milton Giménez quedó en posición de remate, aunque con un ángulo muy cerrado. Prefirió descargar con Lautaro Blanco, que tiró un centro afuera. La gente rezongó al 9, pero era difícil que definiera desde ese lugar.

31′ ST: ¡Gol de Racing! Solari conectó un remate-buscapié de Gabriel Rojas y adelanta a la Academia. Baldazo de agua fría en la Bombonera.

¡¡¡GOL DE RACING!!! SOLARI LA DESVIÓ Y ANOTÓ EL 1-0 ANTE BOCA EN LA BOMBONERA. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/GvUeX2orEs — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2025

29′ ST: Insólito errado de Merentiel, que quedó solo con Cambeses tras la habilitación de Milton Giménez y quiso enganchar en lugar de definir. Fue una de las más claras de Boca.

28′ ST: El partido es una moneda en el aire. Puede caer para cualquiera de los dos.

22′ ST: En la primera que tuvo, Solari probó desde larga distancia. La pelota se fue por encima del travesaño.

20′ ST: Modificaciones en Boca. Entraron Williams Alarcón y Milton Giménez por Alan Velasco (había sido amonestado por falta a Nardoni) y Edinson Cavani. Silbidos.

18′ ST: Cambios en Racing. Entraron Martín Barrios, Santiago Solari y Elías Torres en lugar de Agustín Almendra, Duván Vergara y Maravilla Martínez.

16′ ST: Buscapié de Merentiel para Cavani, que definió afuera casi debajo del arco. La pelota le había quedado muy atrás y parecía estar adelantado. Era una jugada para revisar.

15′ ST: Facundo Cambeses salvó a Racing. Merentiel quiso habilitar a un compañero y quedó prácticamente mano a mano y de frente al arco gracias al rebote en un rival. Definió al cuerpo del arquero, que evitó el 1-0.

13′ ST: Almendra casi convierte el primero. Pescó un rebote dentro del área y ejecutó de volea con pierna zurda. Cavani bloqueó su tiro con su zona íntima.

12′ ST: Conechny apareció en el área de Boca y llegó a conectar de cabeza, pero el testazo se desvió en un marcador y fue al córner.

10′ ST: Aguirre intentó desde media distancia y obligó a revolcarse a Cambeses, quien desvió al córner. Cavani, que había iniciado el ataque con un buen cambio de frente, aparecía solo por el segundo palo.

8′ ST: Nardoni le quitaba la pelota a Paredes y Racing quedaba en superioridad numérica en ataque. Sin embargo, el árbitro Nicolás Ramírez le salvó la vida cobrando una falta que no existió.

5′ ST: El trámite es trabado, pero Racing encontró espacios para avanzar y contó con otro remate lejano de Rodríguez, que encontró bien parado a Marchesín. Tras eso, se resintió de un dolor que tenía desde el inicio del complemento. Será reemplazado por Gabriel Rojas.

0′ ST: Arrancó el segundo tiempo en la Bombonera

47′ PT: Final del primer tiempo.

45′ PT: Amonestado Maravilla Martínez por cargar por la espalda a Leandro Paredes. Es el tercero en Racing, ya que antes habían sido apercibidos García Basso y Nardoni.

43′ PT: Después de minutos muy intensos, los equipos perdieron lucidez. Lo buscan, pero sin claridad.

37′ PT: Almendra se tomó el tiempo para armar su remate y volvió a sacudir desde media distancia. Marchesín se recostó sobre su derecha y desvió al córner.

36′ PT: Nuevo aviso de Boca. Velasco la abrió bien para Aguirre por izquierda, pero el extremo remató fuerte y desviado.

35′ PT: Tiro libre ideal para Paredes en las inmediaciones del área grande. El 5 pateó muy arriba. Saque de arco.

30′ PT: Amonestado García Basso por bajar a Braida. El árbitro retrotrajo la jugada y sacó tarjeta. Fue dudosa.

27′ PT: Gran contragolpe de Racing comandado por Vergara, quien a pura velocidad condujo y abrió por derecha para Mura. El lateral centró al segundo palo para Maravilla Martínez, que le dio de volea a cualquier parte. Buena jugada.

22′ PT: La más clara para Racing. Paredes le hizo falta a Vergara, pero el árbitro dio ley de ventaja porque Nardoni se llevó la pelota y definió en la puerta del área grande. Remató mordido y desviado.

21′ PT: Otro tiro desde media distancia de Racing. Esta vez fue Ignacio Rodríguez, que no estuvo lejos.

18′ PT: Cavani casi convierte de taco. El uruguayo ensayó la maniobra con un anticipo en el primer palo tras centro de Paredes. Tapó Cambeses.

13’PT: Luego de que Miguel Merentiel recibiera un centro en el área, cubierto por solo dos defensores de Racing, el uruguayo cabeceó mal y el arquero Facundo Cambeses se quedó sin problemas con el balón.

10’PT: En solo diez minutos desde el inicio del partido, tanto Boca como Racing llegaron al área y el partido es un ida y vuelta para ambos equipos.

7′ PT: Boca estuvo cerca gracias a otro envío de Paredes. Battaglia cabeceó en la puerta del área chica y Merentiel no llegó por el segundo palo a empujarla. Fue buena.

6′ PT: Ahora avisó Boca. Paredes ejecutó un tiro libre por la derecha que cruzó toda el área y terminó en el segundo palo con un despeje de Nardoni al córner.

4′ PT: La primera aproximación fue para Racing. Vergara recortó de izquierda a derecha y remató a las manos de Marchesín. Antes, Maravilla Martínez parecía quedar en posición de remate, pero optó por sostener la posesión.

0′ PT: Arrancó el partido en la Bombonera. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com