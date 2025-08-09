El músico “Pity” Álvarez vuelve a los escenarios: “Espero que lo disfruten”

En un video difundido en su cuenta de Instagram, Álvarez expresó: “Vamos a estar el 5 de diciembre en Vélez y antes de eso vamos a presentar un tema muy lindo que grabamos. Espero que lo disfruten. Muchas gracias por el aguante”.

El artista retorna a la actividad pública después de una prolongada ausencia por problemas judiciales y de salud. En julio de 2018 fue detenido y procesado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, de 36 años, ocurrido en el barrio Samoré de Villa Lugano. Según la investigación, ambos residían en el mismo complejo de edificios y protagonizaron un enfrentamiento que derivó en el crimen.

Situación judicial

En 2022, la Justicia le concedió prisión domiciliaria tras un informe del Cuerpo Médico Forense que señaló que sus facultades mentales no se ajustaban a los parámetros normales. En febrero de 2023, cuando debía comenzar el juicio oral, el fiscal solicitó suspender el proceso por el deterioro de su salud. El Tribunal Oral y Correccional N° 29 aceptó la medida, le retiró la tobillera electrónica y dio intervención a la justicia civil para supervisar su evolución.

En total, Álvarez estuvo dos años y nueve meses en la cárcel de Ezeiza, luego cumplió arresto domiciliario y actualmente goza de libertad plena, sin indicios de que el proceso judicial se reactive.

Christian “Pity” Álvarez

Una vuelta esperada

Durante el tiempo alejado de los escenarios, el músico continuó con actividades vinculadas a la música en estudios de grabación y salas de ensayo. A fines de 2024, presentó su versión del tango “Pesar” de Daniel Melingo, acompañado de un videoclip.

El último recital de Álvarez había sido en abril de 2018 en Tucumán, donde una accidentada organización y la cancelación del show generaron incidentes con el público. Ahora, con nuevo material y una fecha confirmada en uno de los estadios más importantes del país, el músico busca reencontrarse con sus seguidores. (teleshow)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com