Independiente recibe a River: formaciones, horario y dónde ver el partido

Este sábado desde las 18.30, el Rojo buscará cortar su mala racha y el Millonario intentará seguir en lo más alto de la Zona B. El árbitro será Nazareno Arasa.

Independiente y River protagonizarán este sábado desde las 18.30 un choque decisivo por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El encuentro, que se jugará en el estadio Libertadores de América, enfrentará a un Rojo urgido de puntos y a un Millonario que quiere sostener su liderazgo en la Zona B. El árbitro designado es Nazareno Arasa y la televisación estará a cargo de ESPN Premium.

River, con la mira en la punta

El equipo de Marcelo Gallardo suma siete puntos y podría recuperar la cima en soledad si gana, luego de que San Lorenzo, con su triunfo ante Vélez, llegara a ocho unidades. El Millonario llega entonado tras golear 3-0 a San Martín de Tucumán en la Copa Argentina, victoria que cortó el sabor amargo del empate sin goles ante el Ciclón.

Marcelo Gallardo

Gallardo mantiene una defensa sólida y un mediocampo de buen manejo, pero busca mayor efectividad en el área rival. Con Sebastián Driussi poniéndose a punto y Maximiliano Salas lesionado, Miguel Borja será el centrodelantero, acompañado por Facundo Colidio sobre la izquierda. En el sector derecho, el DT probó con Juan Fernando Quintero y con el juvenil Santiago Lencina, aunque este último tendría más chances de ser titular.

Independiente, obligado a reaccionar

Del otro lado, el conjunto de Julio Vaccari atraviesa un presente complicado: quedó eliminado de la Copa Argentina ante Belgrano y suma apenas un punto en el Clausura, producto del empate inicial frente a Sarmiento. Luego encadenó derrotas con Gimnasia y Talleres, que lo dejaron en el último lugar de la Zona B.

El DT deberá decidir si apuesta todo a este compromiso o reserva jugadores pensando en el partido del miércoles ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. El apoyo de su gente será clave para intentar cortar la mala racha y reacomodarse en la tabla.

Independiente

Formaciones probables

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina o Juan Fernando Quintero, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido

Hora: 18.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

Estadio: Libertadores de América. Fuente: El Once

