Se realizó el Acto por el Día del Trabajador

Por la mañana, el viernes 1º de mayo, el Municipio de Nogoyá desarrolló el Acto Oficial por el Día del Trabajador, junto al monumento que se emplaza en la Plazoleta del Automóvil Club Argentino.

Allí se realizó una ofrenda floral para rendir homenaje y el cura Parroco, Rafael Micheloud, realizo la invocacion religiosa.

Por otro lado, vale destacar que las palabras alusivas a la fecha las realizo el trabajador Munipal, Manuel Morel, quien destaco la importancia del trabajo para dignificar a las personas y su desarrollo personal.