Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y aseguró su lugar en semifinales del Torneo Clausura

En la próxima instancia esperará rival. Saldrá de la llave entre Tigre y Racing, que vienen de eliminar a Lanús y River Plate, respectivamente. Cualquiera sea el caso, jugará nuevamente de local.

Seguí las incidencias del partido

En la primera jugada de riesgo para el local, Boca aprovechó la llegada desde un tiro de esquina. Leandro Paredes tiró el centro al segundo palo, donde Merentiel pateó al medio, el arquero tapó y en el rebote Ayrton Costa empujó el balón.

Boca tuvo la chance de ampliar el marcador de la mano del contragolpe, gracias a algunas desconcentraciones de la defensa del “Bicho”. Sin embargo, un disparo de Carlos Palacios pegó en el travesaño y no se tradujo en gol.

Foto: La Nación.

Con el avance de los minutos, la visita comenzó a gravitar más el área del Xeneize y se encontró con algunas chances de riesgo. Fattori, uno de los mejores del conjunto de La Paternal, tuvo la más clara con un remate en el borde del área grande, que pasó cerca del palo izquierdo.

A los 40 minutos de la primera mitad, Boca tuvo el segundo en la cabeza de Milton Giménez. Un gran avance de Leandro Paredes, que habilitó a Zeballos, provocó la jugada peligrosa. El extremo tiró un centro al punto penal, que el nueve no pudo meter el gol porque el arquero Siri se tiró y tapó el remate.

En un vibrante partido de ida y vuelta, el Xeneize se fue al descanso 1-0 arriba en el marcador.

En los primeros minutos del complemento, el elenco visitante acorraló al Xeneize y tuvo jugadas peligrosas cerca del arco de Marchesín. Sin embargo, el local se mantiene 1-0 arriba hasta el momento.

Úbeda metió varios cambios y reorganizó su dibujo táctico a 4-4-2, sacando a sus dos centro delanteros y sumando un mediocampista más. Por el momento, pasa poco y nada y el Xeneize se mantiene arriba con el gol de Ayrton Costa.

A los 77 minutos, Lescano intentó fuera del área y consiguió exigir a Marchesín, que mandó al tiro de esquina. En la siguiente jugada, volvió a ser exigido y atrapó el balón en un tiempo.

Avisó Argentinos de nuevo y fue la más clara: centro desde la derecha, anticipó Molina y la pelota se fue a milímetros del palo defendido por el arquero de Boca.

Pese a que terminó acorralado contra su arco, Boca logró la victoria 1-0 y está en las semifinales del Torneo Clausura.

Las formaciones de ambos equipos

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz, Diego Porcel, Hernán López Muñoz; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com