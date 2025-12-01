Tiempo: la semana inicia con inestabilidad pero habrá una mejora en las condiciones

Inestabilidad para Entre Ríos

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), cesó el alerta amarilla por tormentas que regia para gran parte de Entre Ríos. De todos modos, hay probabilidad de lluvias y chaparrones aislados.

El tiempo para el resto de la semana

El martes se presentará con nubosidad variable, temperaturas que irán de 16° a 27° y viento leve del sur.

Para el miércoles se anticipa una jornada con cielo despejado, mínima de 15°, máxima de 31° y viento leve del este, rotando luego al sureste.

El jueves continuará el tiempo estable, con mínima de 18° y máxima de 31°, acompañado de cielo mayormente despejado.

El viernes mantendrá condiciones muy similares, con marcas térmicas que volverán a rondar los 31° y viento del noroeste, rotando al noreste. Fuente: El Once

