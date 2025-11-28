Boca va en busca de la clasificación a la semifinal del Torneo Clausura

Nogoyá Times

    El Xeneize recibirá el domingo al Bicho por los cuartos del Clausura con el mismo once que ganó en octavos. Mantiene cinco triunfos consecutivos y quiere meterse entre los cuatro mejores.
    Boca realizó una práctica de fútbol en La Bombonera con miras al compromiso decisivo ante Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura. En ese contexto, el entrenador Claudio Úbeda definió a los once que saldrán en busca de la clasificación a semifinales, en un encuentro programado para el domingo a las 18.30.

     

    El director técnico contó con todos los futbolistas a disposición, luego del regreso de Alan Velasco, quien se entrenó el miércoles a la par del grupo. La planificación incluyó trabajos tácticos y una práctica formal en la que el cuerpo técnico terminó de ajustar detalles de la formación titular.

    Un equipo que repite funcionamiento

    Úbeda decidió mantener la misma estructura que obtuvo el triunfo por 2-0 ante Talleres en los octavos de final del certamen. El buen rendimiento colectivo y la solidez defensiva de los últimos partidos fueron determinantes para sostener la alineación, salvo que surja algún contratiempo antes del encuentro.

     

    En la ofensiva, el entrenador evaluó la posibilidad de incluir a Edinson Cavani o Rodrigo Battaglia, pero finalmente optó por ratificar el momento de la dupla delantera compuesta por Miguel Merentiel y Milton Giménez, así como el funcionamiento del doble cinco integrado por Leandro Paredes y Milton Delgado.

     

    El equipo llega al cruce con una racha positiva de cinco victorias consecutivas, con una defensa que no recibió goles en los últimos tres compromisos. El rendimiento sólido alimenta la ilusión de volver a disputar una semifinal y acercarse a un título que se le niega desde hace tres años.

     

    La Bombonera será un factor clave en la definición del domingo, donde Boca buscará sostener su envión anímico y futbolístico para meterse entre los cuatro mejores del campeonato.

     

    La posible formación de Boca

    Agustín Marchesín;

    Juan BarinagaLautaro Di LolloAyrton CostaLautaro Blanco;

    Ezequiel PalaciosLeandro ParedesMilton DelgadoExequiel Zeballos;

    Milton Giménez y Miguel Merentiel.

    DT: Claudio Úbeda. (NA)

