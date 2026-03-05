Tiempo en la región: prevén inestabilidad, lluvias y mejoramientos temporarios

Las mayores probabilidades de precipitaciones se concentrarán entre jueves y viernes. Luego se produciría un mejoramiento temporario, aunque persistirá cierta inestabilidad en la región. De acuerdo a la mayoría de los modelos meteorológicos, podría registrarse una “inestabilidad residual” hasta el siguiente fin de semana.

Esta situación estará asociada al ingreso constante de aire húmedo desde el océano Atlántico, impulsado por vientos predominantes del sudeste, lo que favorecerá la continuidad de nubosidad variable y la posibilidad de nuevas precipitaciones. Fuente: El Once

