Caen las bolsas del mundo ante la escalada de la tensión en Medio Oriente

Las principales plazas financieras internacionales registran fuertes retrocesos en la segunda semana de marzo. El encarecimiento del crudo y la incertidumbre geopolítica presionan a los inversores y generan un escenario de alta volatilidad en los mercados globales.

Las bolsas del mundo registran caídas generalizadas en el inicio de la segunda semana de marzo, en un contexto marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y el fuerte aumento del precio del petróleo. Los mercados financieros internacionales reaccionan con números negativos mientras el barril de crudo supera los US$100 y alcanza niveles que no se observaban desde 2022.

En Europa, las principales plazas bursátiles abrieron la jornada con retrocesos significativos. París registró una caída del 2,72%, Fráncfort perdió 2,51%, Milán retrocedió 2,79%, Londres bajó 2,71% y Madrid mostró uno de los descensos más pronunciados con una caída del 3,22%.

En ese escenario, el índice Euro Stoxx 50 también refleja el impacto en los mercados y se desploma un 2,76%. En España, el Ibex 35 retrocede un 2,81% y se ubica por debajo de los 17.000 puntos, acumulando una pérdida cercana al 10% de su valor en poco más de una semana desde el inicio del conflicto.

Asia también registró fuertes bajas

La tendencia negativa también se reflejó en los mercados asiáticos. Las bolsas del mundo mostraron nuevamente registros en rojo en varias plazas clave del continente durante el cierre de la última sesión.

La Bolsa de Tokio encabezó los descensos con una caída del 5,24%, mientras que en Seúl el retroceso alcanzó el 5,96%. En Hong Kong el índice bajó 1,35% y en Shanghái la caída fue más moderada, con un descenso del 0,67%.

Estos movimientos reflejan la preocupación de los inversores ante la persistencia del conflicto y el impacto que podría tener en el comercio internacional y en los precios de la energía.

El petróleo supera los US$100

El clima de incertidumbre en las bolsas del mundo se profundiza mientras el precio del petróleo registra un fuerte incremento. El barril de Brent, referencia para Europa, llegó a superar los US$120 durante la jornada antes de moderarse y ubicarse en torno a los US$105,5, lo que representa un aumento cercano al 13,8%.

En Estados Unidos, el crudo West Texas Intermediate (WTI) también experimentó una fuerte suba. El barril rozó los US$120 y posteriormente se estabilizó en torno a los US$102,9, con una suba del 13,3% respecto del último cierre.

El aumento en los precios de la energía se vincula con el cierre de la circulación en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita cerca del 20% del petróleo que se comercializa a nivel mundial.

También sube el precio del gas en Europa

En paralelo, el mercado energético europeo también registra incrementos significativos. El precio del gas natural sube más del 15% ante la posibilidad de que el conflicto afecte las exportaciones de gas natural licuado desde el Golfo.

En ese contexto, el contrato de futuros TTF holandés, considerado la principal referencia para Europa, alcanzó los 61,7 euros por megavatio hora.

Mientras tanto, los inversores siguen de cerca la posibilidad de que el G7 decida liberar reservas estratégicas de petróleo de manera coordinada para intentar estabilizar los mercados energéticos y reducir la volatilidad que afecta a las bolsas del mundo. Fuente: El Once

