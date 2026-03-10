Tiempo: pronostican mañanas frescas y temperaturas en ascenso hasta los 32°C

De acuerdo con el informe del organismo, el tiempo estable se mantendrá durante varios días en gran parte del país, especialmente en las provincias del Litoral.

En Entre Ríos y Santa Fe se prevé un incremento gradual de las marcas térmicas, con viento predominante del sector este que favorecerá condiciones mayormente estables.

Temperaturas en ascenso en la región

Para esta región, las temperaturas máximas oscilarán entre 27°C y 33°C, con los valores más elevados concentrados sobre territorio entrerriano. Las mañanas, en tanto, continuarán siendo frescas, con mínimas que en algunos casos se ubicarán entre los 18°C y 20°C, generando una marcada amplitud térmica entre el inicio y el final de cada jornada.

En el área central del país, el pronóstico anticipa máximas que irán de 26°C a 31°C, con viento predominante del sector este y noreste.

Mientras tanto, en el norte argentino el ascenso térmico será aún más pronunciado, con temperaturas que podrían alcanzar los 35°C en los próximos días.

En el caso de Paraná, el pronóstico anticipa una semana con condiciones estables, sin precipitaciones y con aumento gradual de la temperatura.

Las jornadas estarán marcadas por cielo mayormente soleado o parcialmente nublado y un progresivo incremento del calor hacia el final de la semana.

Para este martes se prevé tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre 18°C de mínima y 29°C de máxima. El viento soplará con intensidad moderada y sin ráfagas destacadas.

El miércoles se espera una jornada algo más cálida, con mínima de 18°C y máxima de 30°C, nuevamente con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones. Las condiciones se mantendrán similares durante el jueves, cuando el termómetro se ubicará entre 20°C y 30°C, con presencia de sol durante gran parte del día.

Hacia el viernes llegará el mayor aumento térmico de la semana: el pronóstico indica 21°C de mínima y 32°C de máxima, con cielo mayormente despejado y ambiente más caluroso.

Durante el sábado el calor continuará presente con 19°C de mínima y 31°C de máxima, mientras que el domingo cerrará la semana con una máxima cercana a 31°C y mínima de alrededor de 13°C, manteniéndose el tiempo estable y sin lluvias en el horizonte. Fuente: El Once

