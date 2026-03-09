La Vicegobernación impulsó una nueva jornada de sensibilización por el Día de la Mujer

A través de un stand informativo en la explanada de Casa de Gobierno, desde el organismo se brindó información a la ciudadanía sobre cómo realizar una denuncia ante una situación de violencia de género o familiar, sufrida por la propia persona o por terceros. Al mismo tiempo se brindó un espacio de asesoramiento.

La actividad se encuadró en la línea propuesta por la Organización de Naciones Unidas (ONU) con el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, con el que se realiza un llamamiento a la acción para derribar todas las barreras que obstaculizan la igualdad en la justicia.

