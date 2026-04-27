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    Calendario de pagos de ANSES: qué prestaciones se cobran esta semana 

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    En una semana corta por el feriado del 1° de Mayo, sigue el cronograma de pago de las prestaciones de ANSES.

     

    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos correspondientes a la última semana de abril, que finaliza este jueves debido al feriado nacional del viernes 1 de mayo, Día del Trabajador.

     

     

     

    En la última semana del mes se abonan las jubilaciones que superan un haber mínimo y la Prestación por Desempleo.

    La actualización mensual, correspondiente al cuarto mes del año, es del 2,90%, en concordancia con la inflación registrada en febrero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

    Calendario de pagos de ANSES

     

    Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

     

    DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

     

    DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

     

    DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

     

    DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

    Prestación por Desempleo

     

    DNI terminados en 6 y 7: 27 de abril

     

    DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril

     

     

     

    Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

     

    Todas las terminaciones de documento se abonan del 10 de abril al 12 de mayo

     

     

     

    Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

     

    Todas las terminaciones de documento del 13 de abril al 12 de mayo

     

     

     

    Asignación por Maternidad

     

    Todas las terminaciones de documento se pagan del 14 de abril al 12 de mayo. Fuente: El Once

     

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