Calendario de pagos de ANSES: qué prestaciones se cobran esta semana 

En una semana corta por el feriado del 1° de Mayo, sigue el cronograma de pago de las prestaciones de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos correspondientes a la última semana de abril, que finaliza este jueves debido al feriado nacional del viernes 1 de mayo, Día del Trabajador.

En la última semana del mes se abonan las jubilaciones que superan un haber mínimo y la Prestación por Desempleo.

La actualización mensual, correspondiente al cuarto mes del año, es del 2,90%, en concordancia con la inflación registrada en febrero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Calendario de pagos de ANSES

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento se abonan del 10 de abril al 12 de mayo

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento del 13 de abril al 12 de mayo

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento se pagan del 14 de abril al 12 de mayo. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com