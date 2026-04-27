Calendario de pagos de ANSES: qué prestaciones se cobran esta semana
En una semana corta por el feriado del 1° de Mayo, sigue el cronograma de pago de las prestaciones de ANSES.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos correspondientes a la última semana de abril, que finaliza este jueves debido al feriado nacional del viernes 1 de mayo, Día del Trabajador.
En la última semana del mes se abonan las jubilaciones que superan un haber mínimo y la Prestación por Desempleo.
La actualización mensual, correspondiente al cuarto mes del año, es del 2,90%, en concordancia con la inflación registrada en febrero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Calendario de pagos de ANSES
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 6 y 7: 27 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento se abonan del 10 de abril al 12 de mayo
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Todas las terminaciones de documento del 13 de abril al 12 de mayo
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de documento se pagan del 14 de abril al 12 de mayo. Fuente: El Once
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