Todos los ganadores del Martín Fierro de la Moda 2026 y el Oro para Juana Viale

Martín Fierro de la Moda 2026

La gala distinguió a figuras del espectáculo y la moda. Juana Viale se llevó el Oro tras una noche con múltiples premios y reconocimientos.

En la noche de este domingo se realizó la entrega de los Martín Fierro de la Moda que reconoció a figuras del espectáculo y profesionales del sector en distintas categorías.

La ceremonia, organizada por APTRA, destacó el trabajo integral de la industria de la moda, con especial énfasis en los profesionales detrás de escena. La conducción estuvo a cargo de Iván de Pineda y Valeria Mazza, con una alfombra roja previa encabezada por Chino Leunis y Zaira Nara.

La gala reunió a destacadas figuras del espectáculo y reafirmó el vínculo entre la moda argentina y las tendencias internacionales, en una noche marcada por el reconocimiento a la creatividad y el estilo.

Los ganadores

En la categoría mejor estilo en redes el reconocimiento fue para Carolina “Pampita” Ardohain, mientras que el premio a mejor diseñador de moda masculina correspondió a Nicolás Zaffora.

La distinción en mejor estilo femenino en streaming fue para Evelyn Botto, representante del canal Olga.

El premio al mejor estilo masculino en Big Show recayó en Nico Occhiato de La Voz Argentina. Sol Pérez se llevó la estatuilla como mejor estilo de panelista femenina por su labor en Gran Hermano. Zaira Nara fue reconocida como mejor influencer de moda, y Benjamín Vicuña recibió el galardón al actor con mejor estilo en ficción, junto a la diseñadora Majo Fuertes, por su vestuario en Corazón delator.

En estilo de conducción femenina de programa diario la ganadora fue Vero Lozano, mientras que los estilistas Mariana García Navarro y Nacho García Rocha sobresalieron por su trabajo en Los García. El reconocimiento a mejor peluquero fue para Max Jara.

Lizardo Ponce, del programa SQP, tuvo la mención al mejor estilo panelista masculino; Juana Viale ganó en el rubro conducción femenina en programa semanal por sus atuendos en Almorzando con Juana. Valentina Schuchner obtuvo la distinción como nuevo talento de la moda, y en ficción femenina la reconocida fue Julieta Zylberberg por su vestuario en Yiya.

El premio a mejor maquillador/a fue para Gervasio Larrivey. En estilo masculino en streaming fue galardonado Fer Dente de Olga; Sofía Gonet se impuso en mejor estilo femenino en Big Show por su participación en MasterChef Celebrity. El premio a mejor estilo en conducción masculina quedó en manos de Iván de Pineda por su conducción en Pasapalabra, y la mejor diseñadora de moda femenina fue Evangelina Bomparola.

El Oro para Juana Viale

El momento central de la noche fue la consagración de Juana Viale, quien se llevó el Martín Fierro de Oro.

“No me lo esperaba. Quiero agradecer a mi equipo y principalmente a mis hijos que son los que aguantan a una madre laburadora que muchas veces no está en la casa. A mi madre, que ella trabajó mucho en la moda y me enseñó mucho. A mi abuela, Mirtha, que es la más coqueta y es algo que no se verá jamás en la faz de la tierra. Heredé algo que no sé qué es pero acá está”, expresó en su discurso. Fuente: El Once

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