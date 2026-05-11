¡Capacitación en Poda y Manejo de Frutales en Nogoyá

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¿Querés aprender las mejores técnicas para cuidar tus frutales? Te invitamos a una jornada teórico-práctica para potenciar tu producción.

Jueves 21 de mayo de 2026. 14:00 hs. Salón de Cooperativa La Ganadera de Nogoyá (Ruta 26 km 3). Incluye práctica en predio cercano.

TEMARIO:

Poda de frutales de carozo y de pepita.

Poda de cítricos.

Poda de formación y manejo en los primeros años.

Principales adversidades y alternativas de manejo.

Capacitador: Ing. Agr. Esp. Marcelo Tabares.

INSCRIPCIÓN GRATUITA: Completá el formulario aquí: https://forms.gle/npwUa531ANH25C8S9

Consultas e informes: butarelli.silvina@inta.gob.ar

Organizan:

AER INTA Nogoyá.

Municipalidad de Nogoyá (Dirección de Desarrollo Económico y Producción).

ETAPRO (Equipo Técnico de Apoyo Profesional).

Esta actividad se realiza en el marco del proyecto “Agricultura Familiar en cuatro departamentos del oeste de Entre Ríos” del Consejo Federal de Inversiones (CFI).