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    Se realizó un Festival de Patín Artístico en el Polideportivo

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    Durante la jornada de ayer, se llevó a cabo un festival de Patín Artístico en las instalaciones del polideportivo municipal “Cabo 1 Julio César Monzón”, con integrantes del Club Aguaribay y la Escuela Municipal de Patín Adaptado. Además, hubo invitadas de las localidades de Aranguren, Diamante, Villa Libertador y Paraná.
    Vale destacar que acompaño un excelente marco de público que pudo disfrutar de las diferentes demostraciones de destrezas que brindaron las 125 participantes que se presentaron.
    Puede ser una imagen de hockey sobre hielo y patines
    Puede ser una imagen de hockey sobre hielo y básquet
    Puede ser una imagen de una o varias personas
    Puede ser una imagen de multitud
    Puede ser una imagen de patines y patineta
    Puede ser una imagen de patines y patineta
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    Puede ser una imagen de patines y patineta
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    Puede ser una imagen de multitud
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