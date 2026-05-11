Se realizó un Festival de Patín Artístico en el Polideportivo

Nogoyá

Durante la jornada de ayer, se llevó a cabo un festival de Patín Artístico en las instalaciones del polideportivo municipal “Cabo 1 Julio César Monzón”, con integrantes del Club Aguaribay y la Escuela Municipal de Patín Adaptado. Además, hubo invitadas de las localidades de Aranguren, Diamante, Villa Libertador y Paraná.

Vale destacar que acompaño un excelente marco de público que pudo disfrutar de las diferentes demostraciones de destrezas que brindaron las 125 participantes que se presentaron.