Capacitación para músicos en Paraná

Nogoyá

Desde la Dirección de Industrias Culturales y Creativas ,-Secretaría de Cultura de Entre Ríos-, junto al INAMU y en articulación con Tierra Bomba, te invitamos a una capacitación clave para potenciar tu proyecto musical

¿Qué vas a aprender? * Derechos de autor * Plataformas y distribución * Monetización * Herramientas para crecer en la industria

Disertan: Pablo Cordero, Maira Dobler y Javier Marcó

Tierra Bomba (Urquiza 1214) – Paraná Jueves 16 de abril | 20 hs Actividad libre y gratuita Inscribite acá:

¡Hacé que tu música trabaje para vos!

¡Te esperamos para compartir, aprender y crecer juntos!