Capacitación para músicos en Paraná

Nogoyá
Desde la Dirección de Industrias Culturales y Creativas ,-Secretaría de Cultura de Entre Ríos-, junto al INAMU y en articulación con Tierra Bomba, te invitamos a una capacitación clave para potenciar tu proyecto musical
¿Qué vas a aprender?
* Derechos de autor
* Plataformas y distribución
* Monetización
* Herramientas para crecer en la industria
Disertan: Pablo Cordero, Maira Dobler y Javier Marcó
Tierra Bomba (Urquiza 1214) – Paraná
Jueves 16 de abril | 20 hs
Actividad libre y gratuita
Inscribite acá:
¡Hacé que tu música trabaje para vos!
¡Te esperamos para compartir, aprender y crecer juntos!
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