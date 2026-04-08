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    Capacitación para músicos en Paraná

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    Desde la Dirección de Industrias Culturales y Creativas ,-Secretaría de Cultura de Entre Ríos-, junto al INAMU y en articulación con Tierra Bomba, te invitamos a una capacitación clave para potenciar tu proyecto musical
    ¿Qué vas a aprender?
    * Derechos de autor
    * Plataformas y distribución
    * Monetización
    * Herramientas para crecer en la industria
    Disertan: Pablo Cordero, Maira Dobler y Javier Marcó
    Tierra Bomba (Urquiza 1214) – Paraná
    Jueves 16 de abril | 20 hs
    Actividad libre y gratuita
     Inscribite acá:
    ¡Hacé que tu música trabaje para vos!
    ¡Te esperamos para compartir, aprender y crecer juntos!

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