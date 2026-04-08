Schneider Avanzó en las Gestiones de 19 Viviendas

Nogoyá

Hoy el presidente municipal Bernardo Schneider junto al presidente del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV), Manuel Federico Schönhals, firmó el convenio de obras complementarias para poder avanzar en lo que será la construcción de viviendas. La obra que se ejecutará en el sector de Barrio Chañar, contempla la edificación de 19 soluciones habitacionales.

En ese marco, el Municipio se responsabilizará de las obras complementarias como la desocupación del predio, retiro de alambrado, gestiones para la conexión del tendido eléctrico y obras de nexo de la red cloacal.

En este sentido, Scheneider manifestó: “Las gestiones realizadas en la fecha, constituye un paso importante para que más familias puedan acceder a su hogar”.