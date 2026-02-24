Cerró una histórica productora de yogures y postres: 400 trabajadores quedan sin empleo

ARSA había nacido en 2016, cuando adquirió la división de productos refrigerados de SanCor por unos 100 millones de dólares. En 2019 pasó a manos de inversores vinculados al Grupo Vicentin y al fondo BAF Capital, con la promesa de modernizar la operación y sostener marcas tradicionales del mercado.

Sin embargo, la situación financiera se agravó con deudas crecientes, atrasos salariales y suspensiones reiteradas. Hace dos años y medio, la gestión fue transferida a la firma venezolana Maralac S.A., pero el escenario no logró revertirse y en abril de 2024 se solicitó la apertura del concurso preventivo.

Productos emblemáticos

La compañía elaboraba productos emblemáticos como Yogs, Primeros Sabores y clásicos postres y flanes que durante décadas ocuparon un lugar en la mesa de los argentinos. La paralización de la producción no solo afecta a los empleados directos, sino también a proveedores, transportistas y economías locales vinculadas a la actividad láctea.

Desde la empresa atribuyeron la quiebra al contexto económico nacional, marcado por la caída del consumo, la inflación y el aumento del costo de la leche cruda, además de políticas de control de precios. No obstante, referentes del sector señalan problemas estructurales y de gestión que habrían profundizado la crisis.

La liquidación fue ordenada por el Juzgado Comercial N.º 29, a cargo del juez Federico Güerri, que dispuso la inhibición general de bienes y el embargo de fondos. Con esta decisión, se cierra un capítulo para una firma que supo ser parte central de la industria láctea argentina y deja al sector enfrentando un nuevo golpe en un escenario ya complejo.

¿Por qué quebró la histórica fábrica?

La empresa atribuyó su colapso a la “situación general de la economía argentina”: caída del consumo, inflación galopante, encarecimiento de materia prima (leche cruda), subas salariales, devaluaciones. También apuntan a las políticas de control de precios, como el programa Precios Justos implementado en agosto de 2023 por el gobierno anterior.

Cortes de energía por falta de pago y paralización de plantas en 2024 agravaron el panorama, con trabajadores denunciando incumplimientos ante el sindicato Atilra.

Sin embargo, voces del sector lácteo apuntan a una gestión ineficiente y posiblemente fraudulenta, publicó El Cronista. Expertos destacan que el concurso no se tramitó de forma transparente y que los problemas de ARSA no se limitan a la coyuntura: sobreoferta de leche, restricciones a exportaciones y desequilibrios en la cadena de pagos erosionan a pymes como esta.

El fracaso en vender la empresa, bloqueado por causas judiciales de Vicentin, selló su destino.

400 empleados fueron despedidos

El golpe más severo afecta a los empleados: al menos 400 trabajadores han perdido sus puestos, muchos de ellos con más de 30 años de antigüedad en la ex SanCor.

La comunidad de Sunchales y Lincoln, dependiente de estas plantas, expresa su descontento por la falta de respuestas de los directivos. Fuente: El Once

