Martes: “Trabajamos en Diferentes Puntos de la Ciudad”

Nogoyá
Durante la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento de calles, limpieza de desagües y mantenimiento de espacios públicos.
Limpieza y desobstrucción del canal de desagües en calle Sixto Oris casi Alberdi
Limpieza, relleno, compactación y nivelación de Calle Alberdi entre Obispo Angelelli y Pública.
Corte de césped y limpieza en zona sur y Barrio San Martín.
