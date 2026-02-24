Nogoyá Times

    Martes: “Trabajamos en Diferentes Puntos de la Ciudad”

    Durante la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento de calles, limpieza de desagües y mantenimiento de espacios públicos.
    ✅️ Limpieza y desobstrucción del canal de desagües en calle Sixto Oris casi Alberdi
    ✅️ Limpieza, relleno, compactación y nivelación de Calle Alberdi entre Obispo Angelelli y Pública.
    ✅️ Corte de césped y limpieza en zona sur y Barrio San Martín.
