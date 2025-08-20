Charly García recibió el Doctor Honoris Causa por su aporte cultural: “pasaré a llamarme Dr. Charly García”

Distinguido por la UBA

En una emotiva ceremonia en la Facultad de Filosofía y Letras, Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa de la UBA por su trayectoria musical y su influencia en la cultura argentina.

El martes 19 de agosto, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se realizó la ceremonia en la que Charly García fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa. El reconocimiento fue impulsado por la Cátedra de Música Popular de la carrera de Artes, en homenaje a más de cinco décadas de aporte ininterrumpido del músico a la cultura argentina.

El acto estuvo marcado por una atmósfera de celebración colectiva. Afuera del auditorio, los presentes entonaron “Inconsciente colectivo” y levantaron carteles con frases de sus canciones. La familia de García ocupó las primeras filas, acompañando al artista durante la distinción.

Un homenaje a la obra y a la historia

La vicedecana Graciela Morgade abrió el acto destacando: “Charly es la banda sonora de nuestra vida. Seguimos confiando en que los dinosaurios van a desaparecer”. Luego, el decano Ricardo Manetti recordó que la elección fue votada por unanimidad y expresó: “Charly nos reúne a todos y todas. Charly es nacional y popular”.

El académico subrayó que la universidad pública debía reconocer a quienes transformaron la vida de los ciudadanos a través del pensamiento y la creatividad artística. En la misma línea, Lisa Di Cione destacó la capacidad del músico para renovar constantemente su obra y sintetizar complejidad técnica con un espíritu popular: “Donde está Charly, todo se transforma”.

Con un auditorio colmado y en medio de una ovación de pie, García tomó la palabra: “Gracias a la universidad por este reconocimiento tan importante. Desde ahora pasaré a llamarme Doctor de la Universidad”.

El gesto fue celebrado con aplausos prolongados. Su hermano, Daniel García Moreno, expresó luego a la prensa: “La obra de Charly no tiene edad. Es muy importante que la universidad pública argentina tenga la deferencia de nombrarlo Doctor Honoris Causa”.

Un símbolo de generaciones

El homenaje dejó en claro que la distinción no fue solo académica, sino también cultural y simbólica. Charly García fue reconocido como una pieza clave del rock nacional y portavoz de varias generaciones. Sus canciones, con fuerte contenido poético y político, atravesaron la historia argentina y se convirtieron en patrimonio colectivo.

El acto cerró en un clima de emoción y celebración popular. Allí, entre memorias, ovaciones y canciones, quedó reafirmado que Charly García es la memoria viva de la música argentina. (Con información de Perfil)

