Ciclogénesis y frente frío: se adelanta el clima invernal con mínimas de 7°

Sensación térmica invernal

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia frío polar para muchas zonas del país. Luego de días de calor húmedo, el brusco cambio de temperatura congelará Entre Ríos y gran parte del país.

Tras el fuerte cambio de tiempo provocado por la ciclogénesis que afectó a varias regiones del país, un marcado ingreso de aire frío hará desplomar las temperaturas desde este viernes y durante el fin de semana.

El recambio de masa de aire comenzará a sentirse con mayor fuerza desde la madrugada, cuando el ambiente continuará húmedo, pero con características mucho más frías.

De esta manera, se consolidará el ingreso de aire de origen polar que marcará el pulso meteorológico de los próximos días.

La ciclogénesis impulsará aire polar sobre toda Argentina

El frío ya comenzó a instalarse con fuerza en el sur argentino. Durante las últimas horas, gran parte del sur y oeste patagónico registró temperaturas bajo cero, con marcas cercanas a -7 °C en sectores de Santa Cruz. La situación está asociada a una ciclogénesis que se profundiza rápidamente sobre el Mar Argentino, frente a la costa bonaerense.

El sistema de baja presión alcanzará valores extraordinariamente bajos, con una presión central cercana a 970 hPa. Esa intensificación potenciará los vientos costeros, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h en sectores de Patagonia.

Además, la circulación generada por este ciclón favorecerá un flujo de aire muy meridional, es decir, directamente desde el sur hacia el norte, permitiendo que el aire polar avance con rapidez sobre todo el territorio nacional.

El ciclón tendrá un desplazamiento bastante paralelo a la costa patagónica y se mantendrá activo por más de 60 horas. Eso significa que durante dos días y medio seguirá canalizando aire frío hacia latitudes más bajas. Las jornadas se volverán cada vez más heladas y la sensación térmica se desplomará producto del viento.

En menos de 24 horas, el cambio de masa de aire llegará desde Patagonia hasta el norte argentino.

Centro del país: sensación térmica invernal

Gran parte de la región central ya comenzó a sentir un descenso moderado de temperatura detrás de las tormentas de las últimas horas. Sin embargo, durante este jueves el viento sur seguirá intensificándose y marcará mucho más el cambio de aire, especialmente hacia la noche de hoy y durante el viernes.

Las tardes del viernes y el sábado serán típicas de invierno. Valores generalizados entre 10 y 15 °C. En las zonas costeras o del sur de la región pampeana y cuyana, las tardes pueden no superar los 10 °C.

El último día de la semana laboral arrancará con temperaturas inferiores a 5 °C en Mendoza, San Luis, sur de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. Incluso los valores por debajo de 10 °C podrían alcanzar sectores tan al norte como Santiago del Estero.

Para la provincia de Entre Ríos, se esperan mínimas de entre 7 y 8 grados y máximas de 16°.

Las tardes del viernes y sábado tendrán características plenamente invernales, con máximas generalizadas de entre 10 y 15 °C en gran parte de la región pampeana y cuyana. En sectores costeros y del sur bonaerense, incluso podrían quedar por debajo de 10 °C durante buena parte del día.

Sin embargo, el viento será otro protagonista de las próximas jornadas y no se puede descartar su efecto en las temperaturas. La intensidad de las ráfagas hará que la sensación térmica quede varios grados por debajo de la temperatura real.

El norte argentino también sufrirá un brusco cambio

El norte del país tampoco escapará al avance del aire polar. Entre jueves y viernes, algunas provincias experimentarán descensos térmicos superiores a 20 °C en muy pocas horas.

Las mínimas del viernes al domingo oscilarán entre 5 y 12 °C, con los registros más bajos concentrados en el Litoral durante el fin de semana. Un cambio notorio si consideramos que las últimas mañanas tenían mínimas que superaban los 23 °C

En cuanto a las máximas, volverán a valores mucho más típicos de mayo, moviéndose entre 15 y 20 °C.

Riesgo de heladas y un frío que seguirá la próxima semana

A medida que el viento comience a perder intensidad, aumentará el riesgo de heladas generalizadas en distintas regiones del país.

El noreste argentino podría mantener temperaturas particularmente bajas durante el inicio de la próxima semana, primero bajo la influencia de la ciclogénesis y luego por el dominio de altas presiones.

En algunos sectores incluso no se descartan heladas agronómicas.

Después de varios días con temperaturas casi veraniegas, mayo arranca decidido a mostrar su costado más invernal.

Pronóstico del tiempo para Paraná

El pronóstico del tiempo para Paraná anticipa un marcado descenso de las temperaturas durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana, con jornadas estables y sin probabilidades de lluvias.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes la capital entrerriana registrará una máxima de 16 grados y una mínima de 7, con nubosidad variable y ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Para el sábado se prevé una jornada ventosa, con temperaturas entre 7 y 14 grados y ráfagas que podrían llegar a los 59 kilómetros por hora. En tanto, el domingo retornará el cielo despejado y el frío matinal, con una mínima de 5 grados y máxima de 17. Las condiciones de buen tiempo continuarán hasta el jueves, con máximas que oscilarán entre 18 y 20 grados y sin precipitaciones previstas. Fuente: El Once

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