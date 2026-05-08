AUH ANSES y Tarjeta Alimentar mayo 2026: montos, calendario y claves del cobro

ANSES también confirmó el calendario de pagos de mayo 2026, que comenzará luego del feriado del 1° de mayo y se organizará según la terminación del DNI. Además, el organismo recordó que sigue siendo obligatoria la presentación de la Libreta AUH para cobrar el 20% retenido durante el año anterior, un trámite fundamental para acceder al total del beneficio anual.

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano actualizó los montos de la Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente junto con la AUH y otras asignaciones compatibles. El beneficio funciona como complemento alimentario y no requiere gestión adicional por parte de los titulares.

Nuevos montos de AUH y Tarjeta Alimentar

Con la actualización vigente, el monto de la Asignación Universal por Hijo quedó fijado en $141.311 por hijo, de los cuales el 80% ($113.049) se cobra mensualmente, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. En el caso de hijos con discapacidad, el monto asciende a $460.132.

Por su parte, la Tarjeta Alimentar también tuvo un incremento significativo del 38%. Los nuevos valores son: $72.250 para familias con un hijo o embarazadas desde el tercer mes, $113.299 para dos hijos y $149.425 para tres o más hijos.

Foto: Archivo Elonce.

En conjunto, estos beneficios permiten que algunos hogares superen los $215.000 mensuales, dependiendo de la composición familiar y la edad de los menores, especialmente cuando se suma el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Calendario de pagos ANSES mayo 2026

El calendario de pagos de la AUH ANSES y Tarjeta Alimentar mayo 2026 fue confirmado oficialmente y se distribuirá de acuerdo con la terminación del DNI. El cronograma comenzará el 11 de mayo para documentos terminados en 0 y finalizará el 22 de mayo para los terminados en 9.

Las fechas establecidas son: DNI 0 (11/5), DNI 1 (12/5), DNI 2 (13/5), DNI 3 (14/5), DNI 4 (15/5), DNI 5 (18/5), DNI 6 (19/5), DNI 7 (20/5), DNI 8 (21/5) y DNI 9 (22/5). Este esquema busca ordenar el pago de más de cuatro millones de beneficiarios en todo el país.

Foto: Archivo Elonce.

Además, ANSES reiteró que realiza controles automáticos mensuales sobre ingresos y situación laboral de los titulares. En el caso de la AUH, si el beneficiario supera el salario mínimo, puede perder el derecho al cobro; mientras que en SUAF se analiza el ingreso total del grupo familiar.

Cómo cobrar el 20% retenido de la AUH

Uno de los puntos centrales del programa es la presentación de la Libreta AUH, requisito indispensable para cobrar el 20% retenido. Este documento acredita escolaridad, controles de salud y vacunación de los niños y adolescentes beneficiarios.

El trámite se realiza a través de “Mi ANSES”, donde el titular debe generar el formulario PS 1.47, imprimirlo y hacerlo firmar en la escuela y el centro de salud correspondiente. Luego puede cargarse de forma digital mediante foto o PDF, o presentarse en oficinas del organismo.

Foto: Archivo Elonce.

Una vez validada la información, ANSES suele acreditar el monto retenido dentro de los 60 días posteriores. Este pago adicional representa un ingreso significativo para muchas familias, ya que corresponde a un año completo de retenciones acumuladas.

SUAF y otras asignaciones actualizadas

El aumento del 3,4% también impactó en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Para el primer rango de ingresos, el monto por hijo quedó en $79.660, dependiendo del nivel salarial del grupo familiar.

Además, se actualizaron otras prestaciones como la Ayuda Escolar Anual, que asciende a $85.000, y las asignaciones por nacimiento y matrimonio. Estos valores se ajustan automáticamente según la fórmula de movilidad vigente aplicada por ANSES.

En este contexto, el organismo reafirmó que todas las prestaciones buscan acompañar el ingreso de los hogares argentinos en un escenario económico complejo, donde la actualización mensual de los haberes resulta clave para sostener el poder adquisitivo. Fuente: El Once

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