Comienza un repunte gradual de temperaturas en la región central del país

La mínima se ubicará en pocos grados, lo que mantendrá el ambiente fresco. La humedad se estima en un 24% y la visibilidad se mantendrá regular en distintos sectores de la provincia.

Tendencia hacia mitad de semana

El organismo nacional prevé que, con el correr de los días, las temperaturas comiencen a elevarse de manera gradual en la región. Para el miércoles, la máxima rondaría los 25°C, consolidando un progresivo aumento térmico que se extenderá durante la semana.

Panorama nacional

En paralelo, en el área pampeana se anticipa un aumento de nubosidad y algunas lluvias dispersas sobre la costa atlántica de Buenos Aires debido al ingreso de un débil frente frío. Mientras tanto, el norte del país registrará las marcas más elevadas, con máximas de entre 24°C y 28°C.

De esta manera, la tendencia meteorológica para la semana marca un cambio tras el frío del fin de semana, con ascenso de temperaturas desde el norte hacia el centro del país, alcanzando también a Entre Ríos. (InfoAgro)

