Con el 82,2% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria arrasa en las elecciones en la provincia de Buenos Aires y LLA queda segunda
Elecciones Legislativas 2025
La Libertad Avanza, por otra parte, queda relegada a un segundo lugar con el 33,86%.
El peronismo obtuvo una victoria contundente e irreversible en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a los primeros resultados oficiales, Fuerza Patria ganó con holgura la primera y la tercera sección electoral. Entre ambas, aglutinan a casi el 60% de los 14 millones de electores que estaban habilitados para sufragar en la jornada de hoy.
También triunfa en la segunda, en la cuarta, en la séptima y en la octava sección electoral.
Al sumar los votos de toda la provincia de Buenos Aires (en cuatro secciones se eligieron senadores y en los otros cuatro diputados), Fuerza Patria le saca más de 13 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, que se impone solamente en las secciones quinta y sexta. Fuente: El Once
