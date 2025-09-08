Con el 82,2% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria arrasa en las elecciones en la provincia de Buenos Aires y LLA queda segunda

La Libertad Avanza, por otra parte, queda relegada a un segundo lugar con el 33,86%.

El peronismo obtuvo una victoria contundente e irreversible en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a los primeros resultados oficiales, Fuerza Patria ganó con holgura la primera y la tercera sección electoral. Entre ambas, aglutinan a casi el 60% de los 14 millones de electores que estaban habilitados para sufragar en la jornada de hoy.

Imagen del centro de cómputos.

También triunfa en la segunda, en la cuarta, en la séptima y en la octava sección electoral.

Al sumar los votos de toda la provincia de Buenos Aires (en cuatro secciones se eligieron senadores y en los otros cuatro diputados), Fuerza Patria le saca más de 13 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, que se impone solamente en las secciones quinta y sexta. Fuente: El Once

