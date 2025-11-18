Será el 22 y 23 de noviembre, en el predio de la estación. La entrada es libre y gratuita. “Tenemos una importante grilla artística, donde se destacan Mario Pereyra y Los Palmae”.Se realizará una

Se realizará una nueva edición de la Fiesta del Choripán Entrerriano en Rosario del Tala. Será el 22 y 23 de noviembre, en el predio de la estación.

Es una semana en la que hay mucho por hacer, casi no dormimos. Tenemos que tener el predio en óptimas condiciones. Todo se hace con muchísimo esfuerzo porque se hace desde una comisión cooperadora. Es la fiesta del pueblo, de la ciudad y viene todo el mundo”. Indicó que la entrada es libre y gratuita, porque “la idea es que vengan a disfrutar, a divertirse y a probar los choripanes más ricos. Igualmente se venden pizzas, empanadas, papas fritas y demás para el que desee comer otra cosa”.

Remarcó que “empezó entre una charla de amigos, con el objetivo de crear una comisión cooperadora para empezar a ayudar a nuestra escuela técnica. Hoy si miramos hacia atrás nos damos cuenta de la cantidad de cosas que se han ido haciendo. El servicio de choripán se hace con distintas instituciones porque no damos abasto”.

En la edición pasada hubo más de 30 mil personas. “Tenemos una importante grilla artística, donde se destacan Mario Pereyra y Los Palmae. Tendremos baile, peñas. Serán dos días a pura fiesta”, agregó.

Consultado sobre cuál es la particularidad que tiene el choripán entrerriano, mencionó: "Creo que tiene que ver con la cocción y con la carne. El entrerriano es el mejor en el preparado del mate, del asado y del choripán".

