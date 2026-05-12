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    Comienzo de Semana hábil con Trabajos en la Ciudad

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    En la mañana de ayer, el personal municipal de Obras y Servicios Públicos trabajó en diferentes puntos de la ciudad.
    Los trabajos fueron:
    ✅ Mantenimiento de calle Evaristo Carriego. Se realizó limpieza, ensanche, remoción, colocación de ripio calcáreo y afirmado.
    ✅ Poda para el despeje del arbolado en el cableado en Boulevard Güemes.
    ✅ Afirmado de calle en Arturo Illia entre Córdoba y 16 de Julio.
    ✅️ Bacheo y reparación de lomo de burro, posterior al arreglo del caño de l red de distribución de red de agua potable en Boulevard Güemes casi San Martín.
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