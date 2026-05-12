Programa “Volver al Trabajo”: requisitos, monto y fecha de cobro en mayo

El beneficio alcanza a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social y laboral y que forman parte de programas de inclusión, capacitación y acompañamiento.

Según se informó oficialmente, el monto continuará sin cambios respecto de meses anteriores y el dinero será depositado automáticamente en las cuentas bancarias declaradas por los titulares.

Quiénes cobran el programa “Volver al Trabajo”

El programa “Volver al Trabajo” está destinado a beneficiarios que anteriormente integraban el ex Potenciar Trabajo y que fueron incorporados al nuevo esquema administrado por el Ministerio de Capital Humano.

Entre los sectores alcanzados aparecen personas mayores de 50 años en situación de vulnerabilidad, mujeres con cuatro hijos o más menores de edad y titulares vinculados a programas de formación e inclusión laboral.

Otra parte de los beneficiarios del antiguo plan pasó al programa “Acompañamiento Social”, orientado a sectores con mayor vulnerabilidad económica.

Los titulares pueden verificar si continúan activos dentro del sistema ingresando a Mi ANSES o a la aplicación Mi Argentina con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Cuánto cobran y cuándo se deposita

Durante mayo de 2026, quienes integran el programa “Volver al Trabajo” cobrarán $78.000. El monto se mantiene sin modificaciones desde hace varios meses y, hasta el momento, el Gobierno nacional no anunció aumentos ni bonos extraordinarios para esta prestación.

El depósito correspondiente a mayo fue programado para el viernes 8 y se acredita automáticamente en la cuenta bancaria informada ante ANSES.

Los requisitos para mantener el beneficio

Las autoridades nacionales recordaron además que existen una serie de condiciones obligatorias para continuar dentro del programa.

Entre ellas figuran mantener actualizados los controles de salud, presentar certificados escolares, cumplir con el calendario de vacunación y participar de cursos o capacitaciones laborales.

Además, ANSES recomienda revisar periódicamente los datos personales registrados dentro de la plataforma para evitar suspensiones o inconvenientes en el cobro del programa “Volver al Trabajo”. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com