El Concejo Deliberante sesionará mañana

Nogoyá
El Concejo Deliberante de Nogoyá informó que mañana, miércoles 13 de mayo, a la hora 10, en el recinto del organismo ubicado en la planta alta del palacio municipal, se llevará a cabo la sexta sesión ordinaria.
Ésta será transmitida en vivo a través de la página oficial de Facebook del Gobierno de la Ciudad de Nogoyá, con el siguiente Orden del Dia:
Orden del día Nº 1: Modificar la Ordenanza N° 1.533 correspondiente al Presupuesto para el ejercicio 2026.
Orden del día Nº 2: Declarar de Interés Municipal el Proyecto “Liga Intercolegial de Hándbol 2026”.
Orden del día Nº 3: Declarar de Interés Municipal la Tercera Peña Gastronómica de Pollo al Disco organizada por el Club Deportivo Libertad.
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