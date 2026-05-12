El Concejo Deliberante sesionará mañana

Nogoyá

El Concejo Deliberante de Nogoyá informó que mañana, miércoles 13 de mayo, a la hora 10, en el recinto del organismo ubicado en la planta alta del palacio municipal, se llevará a cabo la sexta sesión ordinaria.

Ésta será transmitida en vivo a través de la página oficial de Facebook del Gobierno de la Ciudad de Nogoyá, con el siguiente Orden del Dia:

Orden del día Nº 1: Modificar la Ordenanza N° 1.533 correspondiente al Presupuesto para el ejercicio 2026.

Orden del día Nº 2: Declarar de Interés Municipal el Proyecto “Liga Intercolegial de Hándbol 2026”.

Orden del día Nº 3: Declarar de Interés Municipal la Tercera Peña Gastronómica de Pollo al Disco organizada por el Club Deportivo Libertad.