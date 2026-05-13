El Senado Entrerriano celebró su Sexta Sesión Ordinaria

Durante la sesión se dio ingreso al proyecto de Ley de autoría de la senadora Claudia Silva (Paraná- Más para Entre Ríos), por el que se declara al Softbol como deporte provincial, en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos. Expediente N°15.690.

También ingresó el proyecto de Ley de autoría del senador Gustavo Vergara (Diamante- Juntos por Entre Ríos) y sus pares Méndez, Cavagna, Benedetti, Otaegui, Favre y Dal Molín, por el que se modifica el Artículo 14º y 15º de la Ley Nº11.240 -por la que se regula la participación pública y privada en la promoción y estímulo del Deporte (Mecenazgo deportivo)-. Expediente N°15.692.

Ambas iniciativas fueron remitidas a la Comisión de Mercosur, Turismo y Deportes.

Proyectos por fuera de lista

El senador Rubén Dal Molín (Federación- Juntos por Entre Ríos) pidió la palabra para solicitar el ingreso del Expediente N°33.725. Se trata de un proyecto de ley de autoría del senador Vergara, modificaciones de artículos de la Ley N°10.027.

Asimismo, el senador Marcelo Berthet, pidió el ingreso y reserva en Secretaria del Expediente N°33.730. Se trata de un proyecto de Comunicación del bloque Más para Entre Ríos, referido al reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

De Declaración

A continuación, se detallan los proyectos de declaración enunciados en el extractín, aprobados por el cuerpo su tratamiento sobre tablas desde el inicio de la sesión.

1.- Proyecto de Declaración de autoría de la senadora Cozzi, por el que se declara de Interés de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia al “Encuentro Interprovincial 2026 de la Región IV de LALCEC” el cual se llevará a cabo en la ciudad de Concordia el día 4 de junio del corriente año. Expediente N° 15.691.

2.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Berthet, por el que se declara su Beneplácito y Satisfacción por la celebración del 51° Aniversario de la Escuela de Educación Integral N° 9 “Dr. Luis Agote” de la ciudad de San Salvador, Departamento San Salvador. Expediente N° 15.693.

3.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Oliva, por el que se declara de Interés Legislativo la cuarta edición del “Congreso de Jóvenes Direccionados”, organizado por la entidad religiosa “Casa Apostólica Nuevo Caminar”, que se desarrollará el 16 de mayo del corriente año en el estadio cubierto del Club Parque Sur de la ciudad de Concepción del Uruguay. Expediente N° 15.694.

4.- Proyecto de Declaración de autoría de la senadora Domínguez, por el que se declara de Interés Legislativo la conmemoración del “Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera”, celebrada cada 28 de mayo, en reconocimiento a la labor educativa y social que desarrollan las docentes del nivel inicial y en homenaje al legado de la educadora argentina Rosario Vera Peñaloza. Expediente N° 15.695.

5.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Dal Molín, por el que se declara de Interés Legislativo las actividades organizadas por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse los días 18 y 19 de mayo de 2026 en la Provincia de Entre Ríos, destinadas a la capacitación, intercambio de experiencias y fortalecimiento del sistema judicial y democrático. Expediente N°15.696.

6.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Dal Molín, por el que se declara de Interés Legislativo el proyecto “Teatro para Sanar: Hagamos la diferencia”, iniciativa cultural y social orientada al bienestar emocional y la salud mental de adolescentes, jóvenes y adultos, mediante la práctica del teatro como herramienta de transformación personal y comunitaria. Expediente N° 15.697.

7.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Dal Molín, por el que se declara de Interés Legislativo, Científico y Académico el IX Congreso Argentino de Cuaternario y Geomorfología, organizado por la Asociación Argentina de Cuaternario y Geomorfología junto al Comité Organizador Local integrado por miembros del CICYTTP (CONICET) – Gobierno de Entre Ríos – UADER, a realizarse entre los días 25 y 28 de agosto del corriente año en la ciudad de Diamante, sede del CICYTTP. Expediente N° 15.698.

8.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Miranda, por el que se declara de Interés de esta Honorable Cámara el 70º Aniversario de la creación de la Escuela Secundaria N° 2 “José Manuel Estrada”, ubicada en la ciudad de Federal, provincia de Entre Ríos. Expediente N° 15.699.

De Comunicación

Se aprobó el proyecto de Comunicación de autoría de la senadora Silva, en el cual se vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud y de los organismos competentes, informe si se ha evaluado el impacto sanitario, social y epidemiológico derivado de la entrada en vigencia de la Resolución N° 549/2026 del Ministerio de Salud de la Nación y la Disposición ANMAT N° 2543/2026. Expediente N°15.689.

También quedó aprobado el proyecto de Comunicación del bloque Más para Entre Ríos, reservado en Secretaria, referido al reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Expediente N°33.730.

Orden del Día

Seguidamente se detallan los proyectos sancionados durante la sesión de este miércoles:

1. El proyecto de Resolución de la H. Cámara de Senadores, por el que se remite al Archivo aquellos proyectos de Ley que han cumplido un tiempo sin haber sido sancionados definitivamente por las dos Cámaras, en cumplimiento a lo establecido por la Ley N°3030 y sus modificatorias, y que se encuentran contenidos en los expedientes Nº 14.280 y 25.874.

2.- El proyecto de Ley de autoría del diputado Maneiro y de la diputada Varisco en revisión, por el que se instituye el día 19 de mayo de cada año como “Día de la Cultura Chaná”. Expediente N° 26.592.

3.- El proyecto de Ley de autoría del diputado López y de las fiputadas Laner, Lena, Romero, Taborda, Stretenberger, Bentos y Perez, y de los Diputados Rogel, Sarubi, Gallay, Godein, Aranda, Maier y Rossi en revisión, por el que se declara Ciudadano Ilustre de la provincia de Entre Ríos al preparador físico de Los Pumas Seven, Juan Martín Galarraga Rossi. Expediente N° 26.761.

4.- El proyecto de Ley de autoría del diputado Godein y de las diputadas Lena, Romero, Taborda, Stretenberger y Vazquez y de los Diputados Rastelli, Gallay, Godein, Maier y Rossi en revisión, por el que se declara Ciudadano Ilustre de la Provincia de Entre Ríos al deportista Rodrigo Fernando López. Expediente N° 27.477

5.- El proyecto de Ley de autoría del diputado Sarubi en revisión, por el que la provincia de Entre Ríos adhiere a la Ley Nacional N°25.846 que instituye el día 31 de mayo como “Día Nacional del Ecoturismo”. Expediente N° 27.549.

6.- El proyecto de Ley de autoría de la diputada Zoff y de los diputados Cora y Kramer en revisión, por el que declara ciudadana Ilustre de la provincia de Entre Ríos a la Sra. Celina Murga. Expediente N° 27.565

7.- El proyecto de Ley de autoría de la diputada Lena, de los diputados Aranda, Bentos, Gallay, Godein, y de las Diputadas Romero y Streitenberger en revisión, por el que se declara patrimonio histórico y arquitectónico al casco de la Estancia “La Florida”, ubicada en el departamento Federación, también llamado ‘Colonia Oficial Nº 1. Expediente N° 28.633

8.- El proyecto de Resolución de la H. Cámara de Senadores por el que se remite al Archivo aquellos proyectos de Ley que han cumplido un tiempo sin haber sido sancionados definitivamente por las dos Cámaras, en cumplimiento a lo establecido por la Ley N°3030 y sus modificatorias, y que se encuentra contenido en el Expediente Nº 14.255.

Homenajes

Al turno de los homenajes, el senador Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos) conmemoró el 216º aniversario de la fundación de la ciudad de Victoria. “Celebramos con orgullo estos 216 años de camino recorrido. Nuestra historia es una elección de perseverancia”, expresó el legislador al tiempo que consideró: “La verdadera riqueza de Victoria está en su gente, en el trabajador del río, en el trabajador del campo, en el comerciante, en sus profesionales, en los empleados públicos, docentes, en sus jubilados. En cada victoriense, que con sentido de pertenencia sigue escribiendo esta historia”. Además, relacionó el compromiso de “gestar comunidad” de los vecinos de Victoria con la manifestación de las Universidades. “La potencia de ayer conmovió cuando el pueblo argentino, sin distingos, marchó para proteger el futuro de sus jóvenes”, remarcó.

Por su parte, el senador Juan Diego Conti (Tala – Más para Entre Ríos) celebró la Semana de la Miel “que va a culminar el día 20 de mayo, que es el día mundial de las de las abejas”. Y resaltó que “el sector significa familias enteras trabajando y distintas generaciones con una fuerte identidad productiva y territorial. Y hoy podemos decir que, con orgullo, Entre Ríos lidera la producción de miel orgánica con 255 toneladas”, afirmó.