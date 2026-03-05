Con goles de Ascacibar y Merentiel, Boca vence 2-0 a Lanús como visitante

El Granate llega con el impulso tras ser el campeón de la Recopa Sudamericana 2026 frente a Flamengo, justamente el jueves de la semana pasada. La mala noticia es que ya no cuenta con Rodrigo Castillo, a quien vendió por 10 millones de dólares al Fluminense de Brasil.

Por otra parte, Boca llega con la urgencia de volver a ganar tras cosechar tres empates consecutivos en La Bombonera. En esta ocasión, sabe que Claudio Úbeda está al borde de ser sacado del cargo y una derrota podría dejarlo fuera.

Las incidencias del partido

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

42 MINUTOS: ¡LOSADA EVITÓ EL GOL DE BAREIRO!

Una volada descomunal del arquero rechazó el intento del Príncipe en el área.

38 minutos: sin Rodrigo Castillo y Marcelino, no hay paraíso

El equipo de Mauricio Pellegrino sufre las ausencias de su goleador vendido al Fluminense y de su volante ofensivo en una primera parte que no le ha salido nada.

29 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Miguel Merentiel finalizó una excelente jugada colectiva, que tuvo un punzante pase de Lautaro Blanco a la llegada de un lúcido Tomás Aranda para tirar el centro atrás resuelto por la Bestia.

24 minutos: Boca maneja la ventaja en el Sur

El equipo de Claudio Úbeda toma el control de las acciones a partir del dominio de la pelota y tiene un buen retroceso para contener los ataques del Granate.

14 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Santiago Ascacíbar encajó una volea en la medialuna que se desvió en la espalda de José Canale, desorientó a Losada y se incrustó en un ángulo.

6 minutos: tímido intento de Merentiel

La Bestia se vio sorprendido por un mal cálculo de José Canale y ejecutó un cabezazo que se fue a varios metros del arco defendido por Nahuel Losada.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Formaciones confirmadas

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda. Fuente: El Once

