Quini 6: un apostador ganó $780.000.000 en La Segunda y otros 20 más de $14 millones en el Siempre Sale

En el sorteo Tradicional salieron el 10-41-07-06-25-15. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $780.000.000.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 13-11-15-19-12-25. Una persona acertó todos los números y se llevó $780.000.000. El ganador es oriundo de 9 de Julio, en San Juan.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 26-11-29-35-06-34. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $861.696.760.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 31-01-17-05-14-38. Hubo 20 ganadores y cada uno se lleva $14.589.562,05.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 484 ganadores y cada uno percibirá $320.247,93. Fuente: El Once

