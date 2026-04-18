Con la Visita del Gobernador Frigerio Comenzó La Expo de La Leche 2026

Nogoyá
En la jornada de ayer, viernes 17 de abril, con la presencia del presidente municipal Bernardo Schneider y la visita del gobernador Rogelio Frigerio, la vicegobernadora Alicia Aluani, legisladores y funcionarios provinciales y municipales, dio inicio la XXII Expo Provincial de la Leche y XXIII Expo Jersey Entrerriana.
En el predio, recorrieron las diferentes cabañas y stands de firmas industriales y comerciales.
Además, participaron del sentido homenaje a Jorge Chemes, quien fuera un referente del sector agropecuario y dirigente provincial.
Por último, vale destacar que la Expo contará con charlas técnicas, capacitaciones, jura de animales, la exposición comercial, industrial y ganadera, así como también la feria de emprendedores y artesanos y espectáculos musicales.
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