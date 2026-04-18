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    Con la Visita del Gobernador Frigerio Comenzó La Expo de La Leche 2026

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    En la jornada de ayer, viernes 17 de abril, con la presencia del presidente municipal Bernardo Schneider y la visita del gobernador Rogelio Frigerio, la vicegobernadora Alicia Aluani, legisladores y funcionarios provinciales y municipales, dio inicio la XXII Expo Provincial de la Leche y XXIII Expo Jersey Entrerriana.
    En el predio, recorrieron las diferentes cabañas y stands de firmas industriales y comerciales.
    Además, participaron del sentido homenaje a Jorge Chemes, quien fuera un referente del sector agropecuario y dirigente provincial.
    Por último, vale destacar que la Expo contará con charlas técnicas, capacitaciones, jura de animales, la exposición comercial, industrial y ganadera, así como también la feria de emprendedores y artesanos y espectáculos musicales.
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