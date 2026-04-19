Papa León XIV en Argentina: crece la expectativa por una posible visita antes de que finalice el 2026

Según explicó García Cuerva en declaraciones radiales, el posible viaje del pontífice estaría siendo considerado dentro de la agenda internacional del Vaticano, aunque todavía no hay confirmaciones oficiales ni fechas definidas. El religioso fue prudente al remarcar que se trata de una posibilidad en evaluación, sin decisiones cerradas hasta el momento.

En paralelo, el arzobispo también hizo referencia a las versiones que circularon sobre una eventual utilización del estadio de River Plate como sede de un posible encuentro masivo. En ese sentido, aclaró que la institución ya había manifestado su disposición, aunque sin avances concretos sobre una organización formal.

Expectativa en la Iglesia y ausencia histórica de visitas papales

La posibilidad de una visita del papa León XIV en Argentina adquiere relevancia histórica debido a que el país no recibe a un Sumo Pontífice desde hace casi cuatro décadas. La última visita fue la de Juan Pablo II en 1987, en una gira que incluyó diversas ciudades del país.

Anteriormente, el mismo pontífice había realizado una breve estadía en 1982 durante el conflicto por las Islas Malvinas, en un contexto marcado por la tensión política y social. Desde entonces, ningún otro papa ha vuelto a pisar suelo argentino.

Foto: Getty Images.

Incluso el papa Francisco, primer pontífice argentino de la historia, no logró concretar una visita a su país natal durante sus años de pontificado, pese a haber expresado en varias ocasiones su deseo de regresar.

Posibilidades abiertas y cautela oficial

En este escenario, el posible viaje del papa León XIV en Argentina se mantiene en un terreno de expectativa y cautela. Desde el entorno eclesiástico insisten en que no hay confirmaciones oficiales ni una agenda definida que incluya al país en el corto plazo, precisó A24.

García Cuerva remarcó que cualquier eventual visita dependerá de decisiones del Vaticano y de la planificación global del pontífice, quien aún se encuentra organizando su recorrido internacional. Por el momento, la Iglesia local mantiene contacto y disponibilidad para colaborar en caso de que el viaje se concrete.

El posible arribo del Papa generó además un renovado interés social y religioso, ya que implicaría un hecho de gran relevancia histórica para la Argentina y para la región. Fuente: El Once

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