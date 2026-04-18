Se inauguró la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar

Nogoyá

Con la destacada presencia del gobernador Rogelio Frigerio, la vicegobernadora Alicia Aluani y el presidente municipal Bernardo Schneider se llevó a cabo la inauguración de la comisaría de Minoridad y Violencia Familiar. Dicho espacio tiene como objetivo fortalecer el trabajo y la atención a la comunidad.

En el encuentro, también se entregaron uniformes al personal policial y se realizó un recorrido por la sala de Video-Vigilancia.