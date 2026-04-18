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    Se inauguró la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar

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    Con la destacada presencia del gobernador Rogelio Frigerio, la vicegobernadora Alicia Aluani y el presidente municipal Bernardo Schneider se llevó a cabo la inauguración de la comisaría de Minoridad y Violencia Familiar. Dicho espacio tiene como objetivo fortalecer el trabajo y la atención a la comunidad.
    En el encuentro, también se entregaron uniformes al personal policial y se realizó un recorrido por la sala de Video-Vigilancia.
    También estuvieron presentes el senador Rafael Cavagna; el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; la vicepresidente municipal Desiree Peñaloza, el jefe de Policía de la provincia, Claudio Omar González, funciinarios provinciales y locales, legisladores provinciales y locales, intendentes de localidades vecinas, autoridades judiciales, entre otros.
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    Puede ser una imagen de texto que dice "POLICÍA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS እማህ STURADER ២ ENT JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYÁ INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA COMISARÍA DE MINORIDAD Y VIOLENCIA FAMILIAR Gobernador Vicegobernadora Lic. D. Rogelio Frigerio Ministro de Seguridad y Justicia Jefe de Policía Dra. Dña Alicia Griselda Aluani Dr. D. Néstor Ramón Roncaglia Sub Jefe de Policía Crio. Gral. Lic D. Claudio Omar González Directora Gral. De Administración Crio. Gral Lic. D. Juan Marcelo Claucich Jefe Departamental Nogoyá Logística Crio Gral. Dña. Stella Maris Jacob Crio. May. D. Cristian Humberto Koch NOGOYÁ-ABRILDE2026 ABRIL DE 2026"
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