Se inauguró la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar

Nogoyá
Con la destacada presencia del gobernador Rogelio Frigerio, la vicegobernadora Alicia Aluani y el presidente municipal Bernardo Schneider se llevó a cabo la inauguración de la comisaría de Minoridad y Violencia Familiar. Dicho espacio tiene como objetivo fortalecer el trabajo y la atención a la comunidad.
En el encuentro, también se entregaron uniformes al personal policial y se realizó un recorrido por la sala de Video-Vigilancia.
También estuvieron presentes el senador Rafael Cavagna; el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; la vicepresidente municipal Desiree Peñaloza, el jefe de Policía de la provincia, Claudio Omar González, funciinarios provinciales y locales, legisladores provinciales y locales, intendentes de localidades vecinas, autoridades judiciales, entre otros.
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