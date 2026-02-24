Concurso de Venta de Materiales Recuperados en la Planta de Tratamiento

Nogoyá

Desde el Municipio de Nogoyá informaron que el 26 de febrero, a la hora 10, en la oficina de “Compras y Suministros” ubicada en el palacio municipal en Caseros 965, se realizará un nuevo concurso de los materiales inorgánicos recuperados.

Los proponentes deberán ofertar en pesos, consignando el precio unitario y el total de la oferta en base a las características y cantidades de: -Cartón – (20.000 kg aprox.) – PET color – (7.000 kg aprox.) – Tetrabrik – (7.000 kg aprox.) – Nylon (Tuti + Streech) – (7.000 kg aprox.) – Hierro – (1.200 kg aprox.) – Aluminio duro – (250 kg aprox.) – Aluminio blando – (250 kg aprox.) – Aluminio pomo – (273 kg aprox.) – Aluminio latas – (1.080 kg aprox.) – Cobre – (100 kg aprox.) – Bronce – (106 kg aprox.) – Vidrio – (25.000 kg aprox.) – Chatarra chica – (5.000 kg aprox.) – Plástico bazar – (5.000 kg aprox.)

Los interesados deberán retirar los pliegos por la Oficina de Compras y Suministros en el palacio municipal hasta el 26 de febrero a la hora 9.

Los oferentes deberán presentar en sobre cerrado la propuesta económica, deberán comprometerse a mantener las ofertas por el término de 20 días hábiles. El retiro de los materiales reciclados inorgánicos deberá realizarse dentro de los treinta 30 días hábiles, desde la Planta de Tratamiento RSU ubicada en el volcadero municipal.