El Diseño como Motor Productivo

Nogoyá

Desde la Dirección de Industrias Culturales y Creativas , en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Económico entendemos que el diseño es el puente entre la creatividad y el mercado. No es sólo cómo se ve un producto, sino cómo comunica nuestra identidad al mundo.

Te invitamos a la charla sobre el Sello de Buen Diseño Argentino.

Una oportunidad para:

Mapear el talento entrerriano.

Profesionalizar tus procesos productivos.

Distinguir tu marca con un sello de calidad nacional e internacional.

Viernes 27 de febrero | 10:00 hs (Virtual)

La innovación es el camino para que nuestra cultura sea también una potencia económica.