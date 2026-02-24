El Diseño como Motor Productivo

Nogoyá
Desde la Dirección de Industrias Culturales y Creativas , en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Económico entendemos que el diseño es el puente entre la creatividad y el mercado. No es sólo cómo se ve un producto, sino cómo comunica nuestra identidad al mundo.
Te invitamos a la charla sobre el Sello de Buen Diseño Argentino.
Una oportunidad para:
Mapear el talento entrerriano.
Profesionalizar tus procesos productivos.
Distinguir tu marca con un sello de calidad nacional e internacional.
Viernes 27 de febrero | 10:00 hs (Virtual)
La innovación es el camino para que nuestra cultura sea también una potencia económica.
