Feriado confirmado: habrá fin de semana largo por el 12 de octubre

Como el feriado del 12 de octubre cae domingo, inicialmente había quedado descartado para que genere un fin de semana largo, pero el reciente decreto 614/2025 que rubricó Javier Milei y fue publicado en el Boletín Oficial habilita el traslado de feriados que coincidan con los días del fin de semana.

De acuerdo con el decreto, los feriados trasladables que coincidan con martes o miércoles se mueven al lunes anterior y los que caigan jueves o viernes, al lunes siguiente, como ya establecía la Ley 27.399.

Ahora, la norma aclara el procedimiento para aquellos feriados que coincidan con fines de semana, permitiendo su traslado al lunes posterior o al viernes anterior para no perder el descanso.

El cambio generaría cierto alivio para el sector turístico nacional, que manifestó preocupación.

La decisión final queda en manos de la Autoridad de Aplicación, en este caso la Jefatura de Gabinete de Ministros de Francos, que también podrá dictar normas complementarias para implementar la medida.

De esta manera, el feriado del 12 de octubre que cae domingo sería trasladado al lunes 13 de octubre, según determine el Gobierno. En cualquier caso se armará un fin de semana largo de tres días inesperado en Argentina, ideal para disfrutar de un tiempo de descanso.

Cómo queda armado el fin de semana largo del 12 de octubre

Según lo dispuesto en el último decreto firmado por Javier Milei, el fin de semana largo del 12 de octubre de 2025 quedaría armado de la siguiente manera:

Sábado 11 de octubre: descanso de fin de semana

Domingo 12 de octubre: descanso de fin de semana

Lunes 13 de octubre: traslado del feriado del 12 de octubre a este día

¿Qué fines de semana largos quedan este año?

Noviembre : el fin de semana largo del mes será de cuatro días e incluye al viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de noviembre. El viernes es día no laborable con fines turísticos y el lunes 24 se celebra el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20.

Diciembre : el último fin de semana largo del año estará conformado por el sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre. En esta última jornada se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, y es un feriado nacional inamovible.

En el caso de Entre Ríos, en el mes de septiembre habrá un fin de semana largo ya que el 29, que cae lunes, se celebra a San Miguel Arcángel, Patrono de la provincia. Fuente: El Once

