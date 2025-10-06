Continúan los Trabajos de Prevención del Dengue en la Ciudad

Nogoyá

Desde el Municipio de Nogoyá se lanzó la campaña de prevención del dengue denominada “Dengue, Pre-verano, prevengamos”, para realizar la descacharrización, fortalecer la concientización y anticipar el regreso del mosquito transmisor.

Por esto, personal de Defensa Civil comenzó con recorridas por los domicilios de los diferentes barrios de la ciudad, donde informa a los vecinos como evitar criaderos y adoptar medidas de prevención.

EL DENGUE NO ESPERA, PREVENGAMOS!