Los Estudiantes de Nogoyá tienen su Representante 2025

En la sala Manuel Belgrano de la Sociedad Italiana se eligió a la Representante de los Estudiantes 2025. Las galardonadas fueron:
Representante: Isabella Maier, Grupo Empatía
Primera Acompañante: Esmeralda Ochoteco, Grupo Alegría
Segunda Acompañante: Cristela Ángel, Grupo Alegría
Tercera Acompañante: Delfina Quiñonez, Grupo Alegría
Cuarta Acompañante: Morena Olmedo Folguera, Grupo Fortaleza
Desde el Municipio de Nogoyá felicitaron a todas las jóvenes postulantes por emprender el desafío y condecorar la noche.
