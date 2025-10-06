Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Locales Sociedad

    Los Estudiantes de Nogoyá tienen su Representante 2025

    Nogoyá Times Posted on

    Ciudad

    En la sala Manuel Belgrano de la Sociedad Italiana se eligió a la Representante de los Estudiantes 2025. Las galardonadas fueron:
    👑 Representante: Isabella Maier, Grupo Empatía
    💐 Primera Acompañante: Esmeralda Ochoteco, Grupo Alegría
    💐 Segunda Acompañante: Cristela Ángel, Grupo Alegría
    ✨ Tercera Acompañante: Delfina Quiñonez, Grupo Alegría
    ✨ Cuarta Acompañante: Morena Olmedo Folguera, Grupo Fortaleza
    Desde el Municipio de Nogoyá felicitaron a todas las jóvenes postulantes por emprender el desafío y condecorar la noche.

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like