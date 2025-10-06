Los Estudiantes de Nogoyá tienen su Representante 2025

Ciudad

En la sala Manuel Belgrano de la Sociedad Italiana se eligió a la Representante de los Estudiantes 2025. Las galardonadas fueron:

Representante: Isabella Maier, Grupo Empatía Primera Acompañante: Esmeralda Ochoteco, Grupo Alegría Segunda Acompañante: Cristela Ángel, Grupo Alegría Tercera Acompañante: Delfina Quiñonez, Grupo Alegría Cuarta Acompañante: Morena Olmedo Folguera, Grupo Fortaleza

Desde el Municipio de Nogoyá felicitaron a todas las jóvenes postulantes por emprender el desafío y condecorar la noche.