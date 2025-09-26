Continúan los Trabajos de Prevención del Dengue en la Ciudad

Nogoyá
Desde el Municipio de Nogoyá se lanzó la campaña de prevención del dengue denominada “Dengue, Pre-verano, prevengamos”, para realizar la descacharrización, fortalecer la concientización y anticiparnos al regreso del mosquito transmisor.
Por esto, personal de Defensa Civil comenzó con recorridas por diferentes gomerías y espacios estratégicos de riesgo de la ciudad donde el mosquito puede reproducirse.
EL DENGUE NO ESPERA, PREVENGAMOS!
