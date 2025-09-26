Entrega de Calzado para Personal Municipal

Nogoyá Desde el Municipio de Nogoyá se entregaron 37 pares de zapatos de trabajo con punta de acero, destinados al personal de recolección de residuos. Dicho calzado le dará una mejor seguridad laboral para los trabajadores de esta área.

En dicha entrega estuvo presente el presidente municipal, Bernardo Schneider, junto al Secretario de Gobierno, Eduardo Quinodoz y el Subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Beltran Lora, entre otros funcionarios. Además, acompañaron representantes del gremio UPCN.