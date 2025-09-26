El Lunes No Habrá Recolección Domiciliaria de Residuos

Nogoyá
Desde la Dirección de Ambiente informan que por el feriado del lunes 29 de septiembre, San Miguel Arcángel (Patrono de Entre Ríos), no se prestará servicio de Recolección Domiciliaria. El servicio se restablecerá el martes 30.
Se solicita a los vecinos de los diferentes barrios la colaboración dejando los residuos dentro de sus domicilios, para mantener una ciudad más limpia.
