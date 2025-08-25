Convocatoria a Abogados de Nogoyá

Ciudad

La Coordinación Legal y Técnica del Municipio de Nogoyá hace saber el dictado por parte del Presidente Municipal, Dr. Bernardo Schneider, del Decreto 691/25 por el cual se establece un nuevo sistema de Procuradores Fiscales para perseguir el cobro de sanciones pecuniarias impuestas por el Juzgado de Faltas, y convoca a profesionales abogados domiciliados en la ciudad y matriculados en la sección local del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos a efectos que, si desean participar del mismo, presenten hasta el día 15 de septiembre de 2025 a las 13 hs.

la solicitud correspondiente en Mesa de Entradas de la Municipalidad -sita en Caseros 965 de Nogoyá- constituyendo domicilio en el radio urbano de Nogoyá y adjuntando a la misma copias certificadas de documento de identidad y de título, así como constancia de matriculación vigente en el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y certificado policial de buena conducta.

Los interesados podrán pedir mayores informes en la Coordinación, sita en el Palacio Municipal, en días hábiles en horario de 8 a 12 hs.