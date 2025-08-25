Gacetilla Policial

Nogoyá

24/08/2025.-DETENCIÓN – PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD EN FLAGRANCIA.- Alrededor de la 01:00 hs. de este lunes registró ingreso en calidad de detenido un masculino de 46 años de edad, por S/D de Privación Ilegítima de la Libertad en Flagrancia. Dicho masculino mantuvo cautiva a su pareja de 45 años de edad y a la hija menor de esta, de 10 años, en el domicilio de la víctima, en la Comuna de Betbeder, desde las 19:00hs. del día domingo, amenazándola con arma blanca e impidiéndole el uso de su celular. La menor logro escapar y pedir auxilio a los vecinos alrededor de las 22:00hs., quienes nos alertaron de tal situación. Se logró la aprehensión del sujeto, quedando alojado en esta Jefatura Departamental, por disposición de la Fiscalía en turno. Se labran actuaciones de rigor a cargo de Comisaría Villa 3 de Febrero.-

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYA : 25 de Agosto de 2025.-

